17-latka i jej rówieśnik z prokuratorskimi zarzutami po bójce, do której doszło w pobliżu jednej ze szkół w Brzozowie na Podkarpaciu. Jak informuje portal korsosanockie.pl, 17-letnia uczennica Zespołu Szkół Budowlanych w Brzozowie na oczach kilkudziesięciu świadków brutalnie pobiła 15-latkę z Liceum Ekonomicznego. Użyła między innymi kastetu.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Z ustaleń policji wynika, że między 15-latką i 17-latką doszło do konfliktu. Problem nastolatek miał zostać wyjaśniony na długiej przerwie następnego dnia.

Z filmu , który publikuje portal korsosanockie.pl wynika, że bójkę dwóch nastolatek obserwowało kilkadziesiąt osób. Nikt nie przerwał bijatyki. Zamiast tego świadkowie nagrywali całe zdarzenie. Niektórzy wulgarnie zachęcali nastolatki do bicia.

Na innym materiale, który portal dostał od czytelnika, widać, jak do agresywnej dziewczyny podchodzi inna osoba i daje jej kastet. Ta potem okłada nim swoją ofiarę. Obserwująca młodzież jest wyraźnie ucieszona i podjudza do dalszej bijatyki.

Jak wstępnie ustalono, pomiędzy dwiema nastolatkami w wieku 17 i 15 lat doszło do szarpaniny. W wyniku tego zdarzenia 15-latka doznała lekkich obrażeń. Do tej sprawy zostały zatrzymane dwie osoby 17-latka i 17-latek - mówiła portalowi rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie Joanna Baranowska.

17-latka usłyszała zarzut uszkodzenia ciała. Grozi jej do dwóch lat pozbawienia wolności. Ten czyn miał charakter chuligański. Zarzut udzielenia pomocy w tym przestępstwie, za co także grozi do dwóch lat pozbawienia wolności, usłyszał zatrzymany 17-latek - mówi Baranowska. Nastolatka ma nadzór policji.

Policja ustala teraz tożsamość osób, które przyglądały się bójce i nie udzieliły pomocy pokrzywdzonej.