Lotnisko Rzeszów-Jasionka otrzymało imię Rodziny Ulmów - została ona zamordowana przez Niemców podczas drugiej wojny światowej za ukrywanie Żydów. W uroczystości zmiany nazwy uczestniczył prezydent Andrzej Duda. Jak mówił, "z historycznego punktu widzenia oraz rytu mentalności ludzi żyjących na Podkarpaciu nie ma ważniejszych postaci niż błogosławiona rodzina Ulmów".

Prezydent RP Andrzej Duda podczas uroczystości nadania imienia Rodziny Ulmów Portowi Lotniczemu „Rzeszów-Jasionka” / Darek Delmanowicz / PAP

24 marca przypada Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów. W związku z tym port lotniczy Rzeszów-Jasionka otrzymał dziś imię Rodziny Ulmów.

W uroczystości nadania imienia uczestniczył prezydent Polski Andrzej Duda i m.in. prefekt watykańskiej Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych kard. Marcello Semeraro, który we wrześniu ubiegłego roku w Markowej przewodniczył mszy beatyfikacyjnej rodziny Ulmów.

Duda o rodzinie Ulmów: Wyjątkowa, ale z drugiej strony jakże zwykła

W swoim wystąpieniu prezydent wskazał, że "z historycznego punktu widzenia oraz rytu mentalności ludzi żyjących na Podkarpaciu nie ma ważniejszych postaci niż błogosławiona rodzina Ulmów". Wyjątkowa, ale z drugiej strony jakże zwykła - stwierdził prezydent Duda. Ulmów nazwał podkarpackimi męczennikami najnowszej historii.

Duda mówił, że wciąż są wśród nas jeszcze ci, którzy pamiętają tamten czas. Niezwykle trudny, czas okupacji ziem Rzeczypospolitej, czas niemieckiego, hitlerowskiego terroru, czas wielkiej próby, także dla polskiego społeczeństwa. Próby, którą wielu spośród naszych rodaków potrafiło zdać z niezwykłą godnością, dając dowód człowieczeństwa i wielkości Polaka, naszej kultury, naszej tradycji, ale także i naszej wiary - podkreślił.

Duda zwrócił uwagę, że ziemia Podkarpacia zawsze była w granicach suwerennej Polski i - jak mówił - jest ona na wskroś polska, tak samo, jak ci, którzy żyją na niej od wielu pokoleń. Z tej właśnie ziemi wyrosła także i rodzina Ulmów. Z tej także ziemi wyszło to, co było w gruncie rzeczy tak niezwykłe w skali Europy i świata w czasie drugiej wojny światowej - tak daleko idąca gotowość poświęcenia się dla bliźniego, dla drugiego człowieka. Aż do oddania życia. Tak, jak Ulmowie oddali życie za swoich żydowskich sąsiadów, których przechowywali, gościli w swoim domu, mimo świadomości zagrożenia śmiercią - powiedział.

Prezydent zaznaczył, że w czasie niemieckiej okupacji, w odróżnieniu od innych okupowanych krajów Europy Zachodniej, w Polsce za pomoc Żydom groziła bezwzględna kara śmierci, którą wykonano np. na rodzinie Ulmów. Niewyobrażalna, straszliwa zbrodnia. Zamordowanie rodziców, dzieci i wszystkich tych, którzy wtedy z nimi byli, czyli właśnie ich żydowskich gości, sąsiadów - dodał.

"To jest właśnie świadectwo Podkarpacia"

Duda podziękował władzom woj. podkarpackiego i portu lotniczego Rzeszów-Jasionka za inicjatywę nadania lotnisku imienia Rodziny Ulmów, podkreślając specyfikę tego miejsca. Od czasu rosyjskiej agresji na Ukrainę, to lotnisko w Jasionce stało się centrum wsparcia dla Ukrainy na wszelkie możliwe sposoby; i tego wsparcia militarnego, i tego wsparcia humanitarnego, a także i tego wsparcia politycznego, bo to tutaj przylatują politycy z całego świata, którzy potem podążają dalej w kierunku Kijowa. To jest miejsce, które dzisiaj jest miejscem rzeczywiście znanym na świecie - stwierdził.

Jak zaznaczył, od dziś będzie się nazywało Ulma Airport. Pewnie tak będą na to lotnisko już wkrótce mówili, może w skrócie będą mówili "U Airport" - dodał.

Dziękuję za to, bo także dzięki temu ta niezwykle ważna historia o Polakach będzie szła w świat, dzięki temu lotnisku, dzięki tej inicjatywie, dzięki tym patronom, które ono od dzisiaj ma, i będzie świadectwem także o nas, o naszej historii, o tym co dla nas jest ważne i co ma w przestrzeni naszych dziejów znaczenie, na czym tak naprawdę budujemy także naszą przyszłość poprzez tworzenie pamięci idącej w kolejne pokolenia, o tym co było warto i w jaki sposób zdawać trzeba próbę w najtrudniejszych czasach - podkreślił Andrzej Duda.

W swoim wystąpieniu prezydent przypomniał, że 24 marca został ustanowiony Narodowym Dniem Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką w czasie drugiej wojny światowej, bo jest to dzień zbrodni dokonanej na rodzinie Ulmów wraz z ukrywanymi w ich domu Żydami. Prezydent mówił, że 80 lat temu ludzie się nie ugięli, nie wydali Żydów ze strachu o własne życie. Przechowali ich do końca, wspierając i ratując. To jest właśnie świadectwo Podkarpacia, to jest właśnie świadectwo jakości i mentalności tych ludzi - mówił Duda.