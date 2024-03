"Rewolucja czeka pasażerów odlatujących ze stołecznego lotniska im. Fryderyka Chopina. Port przymierza się do zakupu nowoczesnych skanerów CT, sprzęt usprawni przejście przez bramki kontroli bezpieczeństwa. Nowością będzie też zniesienie limitu płynów (teraz można mieć pojemniki do 100 ml)" - powiedziała reporterowi RMF MAXX Przemkowi Mzykowi Anna Dermont rzeczniczka prasowy lotniska Chopina.

Lotnisko Chopina w Warszawie / Przemysław Mzyk / RMF MAXX

Szykujemy się do instalacji skanerów CT. To urządzenia, które generują znacznie dokładniejszy i wyraźniejszy obraz tego, co zawierają nasze bagaże wnoszone na pokład i dzięki temu rozwiązaniu pasażerowie będą mieli przede wszystkim mniej obowiązków podczas kontroli bezpieczeństwa - mówi Anna Dermont z lotniska Chopina.

Dzięki skanerom CT na wygodne odprawy mogą już liczyć między innymi turyści w portach London City, Monachium, amsterdamskim Schipol czy podparyskim Orly. Na każdym z tych lotnisk z toreb i plecaków nie trzeba wyjmować laptopów, a na pokład samolotu można zabrać też własną wodę czy kosmetyki o pojemności większej niż 100 mililitrów.

Wiem, że przepisy dotyczące zasad przewożenia płynów są powszechnie znane, ale normą jest, że turyści muszą jednak wyrzucić butelkę z napojem lub płynny kosmetyk właśnie ze względu na przekroczenie dozwolonych limitów. Dzięki kamerom CT ten limit stu mililitrów pojemności dla płynów przewożonych w bagażu podręcznym będzie zniesiony - mówi Dermont.

Dzięki nowym skanerom odprawa ma być dużo wygodniejsza dla pasażerów / Przemysław Mzyk

Nie będzie również konieczności wyjmowania na taśmę sprzętów elektronicznych. Uproszczenie kontroli bagażu podręcznego to nie tylko sprawniejsza obsługa, ale również mniej stresu dla pasażerów. Kontrolę bezpieczeństwa wskazują jako najmniej przyjemny moment na lotnisku - bez względu na to, jak często podróżują samolotem.

Będzie to zmiana rewolucyjna, ale na ten moment jeszcze zbyt wcześnie, żeby podawać konkretny termin wdrożenia skanerów CT na Lotnisku Chopina. Obecnie jesteśmy na etapie przygotowania dokumentacji przetargowej na zakup tych urządzeń - wyjaśnia rzeczniczka lotniska.

Wdrożenie nowego systemu kontroli pasażerów na stołecznym lotnisku może zająć nawet kilkanaście miesięcy.