Spółka Centralny Port Komunikacyjny przedstawiła wariant przebiegu odcinka Kolei Dużych Prędkości między Poznaniem, Kaliszem i Sieradzem. "Będzie on częścią kolejowego 'igreka' Warszawa – Łódź – Wrocław/Poznań, dzięki któremu podróż koleją ze stolicy Wielkopolski do Warszawy skróci się o ponad godzinę" - podaje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Spółka CPK wybrała rekomendowany przebieg nowej linii Sieradz - Poznań spośród czterech wariantów.

220 km z łącznicami

Jak podaje resort, długość odcinka Kolei Dużych Prędkości (KDP) między Poznaniem a Sieradzem wynosi 155 km (z łącznicami - w sumie ponad 220 km).

Koleje Dużych Prędkości budowane w ramach CPK to skok cywilizacyjny dla polskiej infrastruktury. Dzięki linii KDP Sieradz - Poznań region Wielkopolski dołączy do beneficjentów przedsięwzięć kolejowych CPK. Ta linia powinna działać już dziś, ale niestety 12 lat temu przygotowania do budowy "igreka", czyli trasy łączącej Warszawę, Łódź, Poznań i Wrocław zostały niepotrzebnie wstrzymane. Dzisiaj nadrabiamy zaległości sprzed lat i to jest bardzo dobra wiadomość dla pasażerów - powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej, a także pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała, cytowany przez resort.

(...) najmniejsza liczba kolizji z budynkami mieszkalnymi"

Jak informuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, "przygotowując studium wykonalności, pod wpływem głosów mieszkańców i samorządowców, eksperci zrezygnowali z wariantu W1, natomiast zaproponowali przebieg W9, będący połączeniem najkorzystniej ocenionych pod względem społecznym i środowiskowym odcinków W1, W2 i W3".

Wariant W9, który ostatecznie wybraliśmy, jest optymalnym rozwiązaniem dla odcinka między Poznaniem a Sieradzem i powstał w wyniku konsultacji z mieszkańcami i samorządowcami. Oznacza najmniejszą liczbą kolizji z budynkami mieszkalnymi, najmniej ingeruje w obszary cenne przyrodniczo i wypada najkorzystniej pod względem kolizji z ujęciami wody i zabytkami - powiedział członek zarządu CPK ds. inwestycji kolejowych Radosław Kantak.

Jak poinformował resort, w sprawie wszystkich przebiegów przeprowadzono konsultacje z samorządowcami i mieszkańcami 21 gmin, przez które przebiegały analizowane warianty. Spółka CPK zorganizowała w tym celu w sumie 107 spotkań i otrzymała ponad 16 tys. uwag i opinii, w tym blisko 3 tys. ankiet. W ramach konsultacji odbyło się również 29 spotkań z podmiotami branżowymi, np. spółkami: PKP Polskie Linie Kolejowe i Aquanet Poznań oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad i Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków. W spotkaniach wzięło udział w sumie blisko 6,5 tys. osób - podaje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Cytat Zgodnie z oczekiwaniami znacznej części mieszkańców, przedstawiony wariant zakłada zatrzymywanie się pociągów w centrum Kalisza, a także budowę nowej stacji Nowe Miasto nad Wartą. Zaproponowany przebieg pozwoli uniknąć kolizji w gminach Błaszki i Środa Wielkopolska. Linia KDP będzie dostosowana do potrzeb ruchu regionalnego poprzez zapewnienie łączników z istniejącą infrastrukturą. Z nowej linii CPK da się zjechać na istniejące stacje w Jarocinie, Środzie Wielkopolskiej i Ostrowie Wielkopolskim - czytamy na stronie resortu.

Resort zapewnia, że "dzięki tej inwestycji przejazd pociągiem między Warszawą a Poznaniem potrwa ok. 2 godz. (dzisiaj taka podróż zajmuje ponad 3 godz.)".

Po uruchomieniu tego odcinka do Kalisza dojedziemy ze stolicy w ok. 1 godz. 25 min (zamiast ok. 3 godz. jak obecnie). Skrócą się także czasy przejazdu z Poznania: do Kalisza do ok. 35 min (dziś ok. 1,5 godz.) i do Łodzi do ok. 1 godz. 10 min (teraz ok. 3 godz.). Do CPK pasażerowie dojadą z Poznania w ok. 1 godz. i 40 min. - podaje Ministerstwo.

Resort informuje, że pociągi mają się tu rozpędzać do 250 km/h, przy czym tzw. prędkość projektowa to 350 km/h.

Element TEN-T

Projektowana linia Warszawa - Łódź - Sieradz - Wrocław/Poznań jest elementem Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T, czyli unijnego wykazu priorytetowych inwestycji infrastrukturalnych. W 2021 r. z instrumentu "Łącząc Europę" CEF Reflow spółka CPK uzyskała ponad 108 mln zł dotacji na wykonanie m.in. studiów wykonalności dla odcinków: Warszawa-Łódź, węzeł CPK i właśnie Sieradz-Poznań. W ramach naboru z CEF2 spółka CPK ubiega się o kolejne, wielokrotnie wyższe środki na rozwój tych projektów - podaje resort.

Program kolejowy CPK zakłada budowę ok. 2 000 km nowych linii kolejowych.