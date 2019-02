Wiosną 2019 roku powinna zacząć działać rada społeczna ws. programu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego - poinformował PAP rzecznik CPK Konrad Majszyk. Dodał, że w tym roku ruszą też prace nad dokumentem strategicznym dot. budowy nowego lotniska, czyli Portu Solidarność.

Majszyk poinformował, że najprawdopodobniej w marcu zostanie powołana rada społeczna związana z budową CPK. W jej skład wejdą przedstawiciele Baranowa, Teresina i Wiskitek, czyli gmin na terenie których planowany jest inwestycja.

Wtedy de facto ruszą konsultacje ws. budowy CPK. Rada będzie platformą współpracy, komunikacji między spółką CPK, biurem pełnomocnika rządu ds. CPK (Mikołaja Wilda - PAP), a lokalną społecznością - wyjaśnił.

Najważniejszą rolą rady będzie doradzanie pełnomocnikowi rządu i zarządowi spółki w sprawach istotnych dla społeczności lokalnych, w tym na temat sposobu pozyskiwania nieruchomości potrzebnych do realizacji inwestycji.



Przedstawicielem spółki CPK w radzie społecznej będzie Rafał Garpiel, który wcześniej uczestniczył m.in. w uruchamianiu programu odpowiedzialności społecznej przez spółkę Polskie LNG w Świnoujściu.



Rzecznik CPK dodał, że jednym z kluczowych elementów przyszłej budowy portu będzie również podział zadań inwestycyjnych między spółkami: CPK a PKP Polskie Linie Kolejowe. Ta ostatnia firma odpowiada za infrastrukturę kolejową w Polsce, w tym przygotowanie przetargów na jej modernizację czy rozbudowę. W przypadku portu inwestorem części zadań z zakresu infrastruktury kolejowej będzie CPK, stąd konieczność uzgodnień.



Przygotowanie dokumentu dot. współpracy i podziału zadań inwestycyjnych między CPK i PKP PLK jest kluczowe, ponieważ umożliwi przygotowanie programu wieloletniego CPK. Jeszcze w tym roku chcemy ogłosić pierwsze przetargi na przygotowanie inwestycji kolejowych, które mogłyby zostać sfinansowane jeszcze z obecnej perspektywy finansowej UE - dodał.



Majszyk poinformował, że do połowy 2019 roku spółka ds. budowy portu Solidarność ma zamiar zakończyć rekrutację specjalistów na kluczowe stanowiska związane z planowaniem, projektowaniem i realizacją projektu. Proces rekrutacji został rozpoczęty w styczniu. Obejmuje on nie tylko obszar Polski. Zgodnie z założeniami pracownicy na kluczowe stanowiska w projekcie powinni być jednymi z najlepszych specjalistów w branży z zakresu planowania, projektowania i realizacji lotnisk - zaznaczył.







Masterplan dla CPK



Przedstawiciel spółki dodał, że w tym roku ruszą prace nad przygotowaniem masterplanu dla CPK, czyli strategicznego dokumentu dot. nowego portu. To jeden z najważniejszych dokumentów dla planowania portów lotniczych. Przedstawia on prognozowany rozwój portu lotniczego - zwykle na przestrzeni 20 lat. Masterplan zawierać będzie też najważniejsze wymagania dotyczące planowanej infrastruktury - powiedział rzecznik.



Majszyk wyjaśnił, że pierwszym etapem przygotowania masterplanu, będzie opracowanie w tym roku tzw. briefu strategicznego. Chodzi o określenie i uzgodnienie z kluczowymi partnerami, np. przewoźnikami lotniczymi, wymagań strategicznych dotyczący Portu Solidarność. W tym dokumencie opisane zostaną parametry, jakie ma posiadać nowy port, i będzie on podstawowym wkładem do wykonania planu generalnego, czyli masterplanu - powiedział.



W tym roku ma zostać też wykonany tzw. test CAPEX, czyli test zakładanych kosztów budowy CPK. Według rządu wartość inwestycji w pierwszym etapie wyniesie łącznie 35 mld zł na część lotniczą, kolejową i drogową.



Majszyk poinformował ponadto, że wybrany zostanie również doradca strategiczno-techniczny, czyli międzynarodowy podmiot, która wykaże się doświadczeniem w zakresie projektowania i budowy lotniczych portów przesiadkowych na świecie. Jego zadaniem będzie współpraca ze spółką i jej wsparcie merytoryczne. Będzie wspierał spółkę CPK wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie planowania, projektowania, a potem budowy i zasad zarządzania i operowania CPK - dodał.



Centralny Port Komunikacyjny ma powstać między Warszawą i Łodzią oraz zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Zgodnie z projektem w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który na początku swojego funkcjonowania ma obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie.



Częścią budowy CPK będą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego, nowa linia Warszawa-CPK-Łódź, wydłużenie CMK na północ przez CPK i połączenia kolejowe na terenie kraju (tzw. szprychy), które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.



Inwestycja ma pozwolić na stworzenie ponad 150 tys. nowych miejsc pracy bezpośrednio w samym węźle lotniczo-kolejowym oraz gałęziach gospodarki z nim powiązanych. W rejonie CPK powstać ma również "Airport City", w skład którego wejdą m.in. obiekty targowo-kongresowe, konferencyjne i biurowe.



Zapowiedzianym przez rząd spodziewanym terminem ukończenia budowy CPK jest koniec 2027 roku.