Centralny Port Komunikacyjny (CPK) planuje budowę drugiego tunelu pod Łodzią, którym kursować będą pociągi dalekobieżne dużych prędkości. To trasa z Warszawy przez CPK do dworca Łódź Fabryczna i dalej w stronę Wrocławia i Poznania - powiedział PAP rzecznik CPK Konrad Majszyk.

Zdj. ilustracyjne / Wojciech Olkuśnik / PAP

Obecnie pod Łodzią PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) budują tunel prowadzący z Dworca Kaliskiego na Dworzec Fabryczny. Ma to ułatwić kolejową komunikację aglomeracyjną i pasażerską między miastami oraz umożliwić szybsze podróżowanie przez Łódź.

Inna będzie funkcja drugiego łódzkiego tunelu kolejowego, który zamierza budować spółka Centralny Port Komunikacyjny.

Nasz tunel będzie obsługiwał pociągi dużych prędkości, które w rejonie Łodzi zatrzymywać się będą tylko na Dworcu Fabrycznym. To tunel dalekobieżny, w przyszłości kluczowy element trasy między Łodzią i Warszawą, po której pociągi będą jeździły z prędkością do 250 kilometrów na godzinę, zapewniając czas przejazdu między Warszawą i Łodzią w ok. 45 minut - wyjaśnił rzecznik CPK Konrad Majszyk.

Dodał, że linia Warszawa - CPK - Łódź będzie stanowić kręgosłup planowanego systemu kolei dużych prędkości i jest bardzo ważna, bo włączy Centralny Port Komunikacyjny w sieć połączeń dalekobieżnych Polski. Spółka przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy koncepcji programowo-przestrzennej i projektu budowlanego tunelu.

To będzie element szybkiej trasy planowanej ze stolicy przez CPK do Łodzi i dalej do Wrocławia - mówił PAP rzecznik CPK i akcentuje konieczność współpracy przy budowie tunelu z PKP PLK.

Ta współpraca jest potrzebna, dlatego, że spółka PKP PLK przed laty opracowywała koncepcję tzw. Y (igreka - PAP), nazwanego tak od kształtu linii dla szybkich kolei Warszawa - Łódź - Poznań - Wrocław - mówił Majszyk.

Część dokumentacji jest już opracowana i wciąż aktualna, np. studium wykonalności, decyzja środowiskowa, która jest nam teraz potrzebna. Chcielibyśmy z tych gotowych materiałów skorzystać, dokonując aktualizacji na potrzeby naszego projektu - tłumaczył.

Ostatnie publiczne wypowiedzi przedstawicieli zarządu PKP PLK wskazują, że nasza współpraca idzie w dobrym kierunku i że jesteśmy coraz bliżej podpisania porozumienia w tej sprawie. Liczymy na dobrą wolę ze strony PKP PLK i chęć współdziałania dla niezbędnych inwestycji kolejowych w Polsce - powiedział PAP rzecznik CPK dodając, że współdziałanie obydwu spółek, w przypadku budowy drugiego tunelu pod Łodzią, to oszczędność czasu i pieniędzy.

Jeśli firmy dogadają się, budowa tunelu CPK mogłaby rozpocząć się w roku 2023, a przed końcem 2027 roku łódzki tunel dalekobieżny byłby gotowy. Szacowany wstępnie koszt budowy kolejowego odcinka Warszawa - CPK - Łódź wynosi ponad 8 mld złotych.