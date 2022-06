W konkursie "Smak Sera 2022" organizowanym przez Instytut Skrzynki, powiatową instytucję kultury zajmującą się m.in. promocją regionalnych potraw mogą uczestniczyć producenci, przetwórcy, restauracje, gospodarstwa agroturystyczne, koła gospodyń wiejskich i inne zakłady gastronomiczne z terenu Wielkopolski.

Konkurs "Smak Sera 2022" / Instytut Skrzynki / Materiały prasowe

Każdy z podmiotów może zgłosić dowolną liczbę produktów, które oceniane będą w trzech kategoriach: sery dojrzewające twarde, sery dojrzewające miękkie oraz sery świeże i krótko dojrzewające, w tym twarogi.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Na zwycięzców czekają nagrody Grand Prix w każdej z powyższych kategorii w wysokości 500 złotych, wejściówki na wybrane wydarzenie organizowane na terenie Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie oraz zestawy upominków od Powiatu Poznańskiego.

Najznakomitszym wśród produktów z powiatu poznańskiego zostaną przyznane certyfikaty za "Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego 2022 - Smak Sera".

Promocja i odkrywanie dawnych przepisów

Konkurs odbywa się podczas muzealnego wydarzenia "Z wiejskiego stołu". "Smak Sera 2022" jest imprezą kulinarną, która ma na celu promocję tradycji serowarskich w Wielkopolsce oraz odkrywanie dawnych receptur i nagradzanie ich twórców, a także szeroko rozumianą integrację środowiska gastronomicznego wokół Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego w Instytucie Skrzynki.

Sery to wyśmienity element codziennej diety, zwłaszcza te wykonane przez lokalnych wytwórców. Są niezastąpione w rustykalnym śniadaniu, ale też wykwintnej kolacji - opowiada Jan Babczyszyn, dyrektor Instytutu Skrzynki. Jak podkreślił, czerwiec to czas, gdy możemy w pełni korzystać ze świeżych dodatków, np. rzodkiewki i szczypioru do twarogów czy słodkich owoców dla towarzystwa aromatycznych serów twardych.

Należy pamiętać, że sery to nie tylko doskonały składnik kanapek i kompan lokalnego wina: odnajdują się świetnie w sałatkach, na grillu, w zapiekankach. Tworzą wyjątkowe sosy, a nawet zupy! Bez serów nasze życie nie miałoby tak pełnego smaku - dodaje.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Szlaku Kulinarnego "Smaki Powiatu Poznańskiego".

Konkurs odbywa się przy współpracy Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej z siedzibą w Poznaniu, Stowarzyszenia Slow Food Wielkopolska z siedzibą w Poznaniu , Stowarzyszenia Polska Akademia Smaku z siedzibą w Poznaniu oraz europejskiej sieci Culinary Heritage Europe. Patronat medialny sprawuje Nowy Przegląd Mleczarski. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Jan Grabkowski Starosta Poznański.

Zainteresowani udziałem w konkursie muszą przesłać formularz zgłoszeniowy do dnia 8 lipca 2022 roku na adres kontakt@smakipowiatupoznanskiego.pl. W dniu konkursu, tj. 10 lipca 2022 r. oryginały kart zgłoszenia wraz ze zgłaszanymi serami należy dostarczyć w godz. 10.00 - 12.00 do miejsca odbywania się konkursu na terenie Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie.