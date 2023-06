Zabawa, integracja i wspólne grillowanie - to czeka poznańskich studentów i nie tylko! Na Kampusie Morasko Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 6 i 7 czerwca odbędzie się wielkie studenckie wydarzenie - "Wielkie Grillowanie".

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Studenci z Poznania ponownie świętują! Po hucznie obchodzonych juwenaliach przyszedł czas na Wielkie Grillowanie. Na Kampusie Morasko przez dwa dni odbywać się będą koncerty, liczne zabawy i jak sama nazwa wskazuje - będzie grill.

Wielkie Grillowanie to prawdziwe święto dla studentów. Będą oczywiście grille i studenci i nie tylko studenci będą mogli zjeść co nieco. Będą też koncerty, strefa animacji. To ostatnie chwile takiego wytchnienia przed sesją egzaminacyjną - mówi Kamil Pacholczyk, rzecznik prasowy Wielkiego Grillowania UAM.

Podczas wydarzenia wystąpią między innymi Strachy na Lachy, Łydka Grubasa czy Nocny Kochanek.



Organizatorzy przypominają o zasadach bezpieczeństwa podczas wydarzenia organizowanego na Kampusie Morasko w Poznaniu.