Lato to idealny czas na odkrywanie nowych miejsc, spotkania z ludźmi i... smakowanie tego, co najlepsze! Właśnie dlatego startujemy z wyjątkową akcją "Pyszne, bo polskie" - chcemy być bliżej Was, naszych słuchaczy, i razem z Wami poznawać kulinarne skarby z każdego zakątka kraju!

/ Grafika RMF FM

W każdą środę, zaczynając od 9 lipca, wyruszamy w Polskę, by wraz z Ewą Kwaśny i Magdą Wojtoń odkrywać regionalne smaki, które tworzą wyjątkowy, kulinarny krajobraz naszego kraju! Przed nami wakacyjna podróż pełna aromatów, kolorów i niezwykłych historii - a Ty możesz być jej częścią!

"Pyszne, bo polskie" to nasza nowa, letnia inicjatywa, w której chcemy być bliżej Was - naszych słuchaczy. Szukamy lokalnych przysmaków, które powstają z pasji, tradycji i serca. Może to być rodzinny bar, domowa wytwórnia pierogów, lokalny pszczelarz, koło gospodyń wiejskich czy po prostu ktoś, kto w domowym zaciszu tworzy prawdziwe kulinarne cuda. Każdy, kto kocha gotować i dzielić się swoimi smakami, jest mile widziany!

Jak wziąć udział w akcji Pyszne, bo polskie?

To bardzo proste! Wystarczy zgłosić siebie lub kogoś, kto Waszym zdaniem zasługuje na kulinarne wyróżnienie. Przygotowaliśmy specjalną formatkę zgłoszeniową - możecie ją wypełnić sami lub polecić kogoś z Waszej okolicy. My przejrzymy zgłoszenia, wybierzemy najciekawsze i przyjedziemy do Was, by w Faktach RMF FM opowiedzieć o Waszych przysmakach.

Gdzie i kiedy nas spotkacie?

W każdą środę wakacji nasz wóz reporterski odwiedzi inny region Polski, by odkrywać lokalne smaki i spotykać się z Wami. Oto nasz plan podróży:

9.07 - Małopolska

16.07 - Śląsk

23.07 - Wielkopolska

30.07 - Pomorze

6.08 - Lubelszczyzna

13.08 - Podlasie

20.08 - Mazowsze

27.08 - Podkarpacie

W każdym regionie odwiedzimy kilka miejsc, by wspólnie z mieszkańcami celebrować lokalne smaki. Będzie radośnie, kolorowo, smacznie i wakacyjnie - gwarantujemy mnóstwo pozytywnej energii!

Słuchajcie Faktów RMF FM, śledźcie naszą stronę, media społecznościowe i bądźcie z nami tego lata!