W wielkopolskiej Pile rusza jutro festiwal SUPów czyli coraz bardziej popularnych desek do pływania. Organizatorzy przekonują, że nad pilskim jeziorem Płotki stworzą prawdziwe królestwo dla miłośników tego rodzaju wypoczynku nad wodą. Nie zabraknie atrakcji dla wprawionych SUPowiczów, czyli np. sportowej rywalizacji, ale też spotkań z instruktorami, którzy podpowiedzą jak stawiać pierwsze - wodne - kroki na szerokiej desce z wiosłem.

/ MOSiR Piła /

2-3 lipca 2022 na kąpielisku Płotki w Pile będziemy mogli przeżywać wspaniałe chwile! Podczas dwóch dni stworzymy SUP królestwo dla wszystkich odwiedzających pilskie kąpielisko Płotki. Będzie to jednocześnie pierwsze tego typu wydarzenie dla mieszkańców miasta. PIŁA SUP FESTIWAL to święto coraz bardziej popularnego sportu Stand Up Paddle, czyli jednego z najbardziej bezpiecznych sportów wodnych, dedykowanych dla wszystkich. SUP aktywność łączy zalety deski i wiosła, czyli windsurfingu oraz klasycznego kajaka. Tu nie potrzeba wiatru, wystarczy woda oraz pięć minut na naukę podstaw. Nie należy się zastanawiać, tylko przyjść na kąpielisko i przeżyć z nami SUPer weekend - zapowiadają organizatorzy, zapraszając nad pilskie jezioro Płotki.

Pierwszy dzień wydarzenia Piła SUP Festiwal dedykowany będzie wszystkim tym, którzy chcieliby nauczyć się SUPowania od podstaw. Profesjonalni instruktorzy przeprowadzą cykl szkoleniowy kierowany do dzieci, kobiet i mężczyzn. Dla najbardziej zaangażowanych uczestników, w zależności od ich poziomu, wieku oraz płci przygotujemy szereg dostosowanych konkursów SUP FUN RACER - informują organizatorzy.

Ponadto w programie zaplanowano wyścigi SUP rowerów wodnych typu katamaran. Pozostałe strefy festiwalowe mają dostarczyć także sporo rozrywki plażowiczom, którzy będą mogli podziwiać zmagania uczestników.

Sobotnia zabawa przyjmie formę szkoleniowo - konkursową dla uczestników programu akademii. Na niedzielne popołudnie zaplanowaliśmy Finałowe wyścigi SUP OPEN RACER o nagrody ufundowane przez FISH DRY PACK, czyli najlepszy sprzęt i akcesoria użytkowe dla miłośnikiem sportów wodnych, turystyki pełnej wyzwań i nieoczekiwanych warunków pogodowych. KEEP IT DRY! Zapraszamy wszystkich uczestników sobotnich szkoleń oraz osoby pływające na deskach SUP - dodają pomysłodawcy imprezy.