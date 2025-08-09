Ciała dwóch osób w samochodzie znajdującym się w zbiorniku wodnym w Russocicach w Wielkopolsce znaleźli w sobotę policjanci poszukujący małżeństwa seniorów. To 75-letnia kobieta i 77-letni mężczyzna.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do tragedii doszło w miejscowości Russocice (gm. Władysławów, pow. turecki, woj. wielkopolskie).

Mł. asp. Justyna Grabowska z policji w Turku poinformowała, że funkcjonariusze w sobotę rano otrzymali zgłoszenie od zaniepokojonych członków rodziny, którzy nie zastali w miejscu zamieszkania starszego małżeństwa: 77-letniego mężczyzny oraz 75-letniej kobiety.

Seniorzy mieli być dzisiaj zawiezieni przez rodzinę do sanatorium. Sprawą od razu zajęli się policjanci, którzy w miejscowości Russocice, w rejonie zbiornika wodnego, zauważyli ślady opon na piasku oraz tablicę rejestracyjną od pojazdu marki Volvo, którym mogło podróżować małżeństwo - podała policjantka.

Wezwani na miejsce strażacy odnaleźli auto w wodzie, około 10 metrów od brzegu, na głębokości 5 m. W pojeździe znajdowały się ciała dwóch osób.

Policjanci, działając pod nadzorem prokuratury, ustalają okoliczności zdarzenia.