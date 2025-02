Ranny został kierowca skody, która dosłownie wbiła się pod naczepię tira na autostradzie A2 na wysokości miejscowości Wyszyna w Wielkopolsce. Mężczyzna był zakleszczony w samochodzie. Patrząc na zdjęcia z wypadku i biorąc pod uwagę fakt, że dach auta został ścięty, kierowca może mówić o wielkim szczęściu, że przeżył.

/ Ochotnicza Straż Pożarna w Kunach / RMF24

Poznański oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował o wypadku, do którego doszło w sobotę wczesnym rankiem na 271. kilometrze autostrady A2 w kierunku Warszawy - w Wielkopolsce, niedaleko Konina.

Samochód osobowy zderzył się tam z ciężarowym.

Jak poinformowali strażacy z OSP w Kunach, którzy wraz z innymi służbami pracowali na miejscu, kierujący skodą był zakleszczony w pojeździe.

Udało się go wydobyć przy pomocy narzędzi hydraulicznych. Pogotowie zabrało go do szpitala.

Droga w kierunku Warszawy była zablokowana przez ok. 4 godziny.

