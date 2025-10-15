W poniedziałkowy poranek w Poznaniu udało się odnaleźć zaginionego starszego mężczyznę cierpiącego na zaburzenia pamięci. Senior kilka godzin po tym jak wyszedł z domu, znalazł się w klapkach na stacji paliw, której pracownik wezwał pomoc.

Zaginiony senior odnaleziony na stacji paliw. / SMMP/Ref. Interwencyjno-Drogowy / Facebook

Zagubiony senior

W poniedziałek, około ósmej rano, pracownik jednej ze stacji paliw na poznańskich Winogradach zauważył nietypowo wyglądającego, zagubionego starszego mężczyznę. Senior był ubrany nieadekwatnie do jesiennej pogody, miał na sobie klapki. Nie wiedział też jak właściwie znalazł się w tym miejscu. Pracownik stacji wezwał straż miejską.

Interwencja stażników

Po przyjeździe na miejsce strażnicy wylegitymowali seniora i przy okazji znaleźli u niego kartkę z numerem telefonu. Funkcjonariusze dodzwonili się do przerażonej opiekunki starszego pana. Okazało się, że mężczyzna cierpi na zaburzenia pamięci i kilka godzin wcześniej zaginął. Od około 3:00 trwała akcja poszukiwawcza, w którą zaangażowana była policja.

Strażnicy odwieźli seniora do domu i poinformowali policję o zakończeniu poszukiwań.

Poznańska straż miejska podkreśla, że na pochwałę zasługuje zachowanie pracownika stacji, który wzywając służby umożliwił powrót zaginionego do domu.

Jak zachować się w takiej sytuacji?

W opublikowanej w 2023 roku przez Rzecznika Praw Obywatelskich broszurze "Otępienie (demencja) - jak zapobiegać zaginięciom?" znajdują się następujące rady, co należy zrobić w przypadku spotkania na ulicy osoby zagubionej i prawdopodobnie mającej problem z pamięcią.

− zaoferujmy pomoc, np. "czy/jak mogę pani/panu pomóc?"

− mówmy spokojnie i powoli, np. "kogo pani/pan szuka, czego pan/pani szuka?"

− używajmy prostych zdań, unikajmy skomplikowanych pytań, nie zadawajmy kilku pytań naraz;

− jeśli ta osoba nie rozumie, co mówimy, sformułujmy zdanie/pytanie w inny sposób; − używajmy gestów, np. obok tłumaczenia, w którym kierunku powinna iść, wskażmy kierunek ręką;

− pozostańmy z tą osobą i pomóżmy jej uspokoić się;

− upewnijmy ją, że jej pomożemy, że wszystko jest w porządku;

− starajmy się zdobyć jej zaufanie;

− jak najszybciej skontaktujmy się z Policją (nr tel.112 lub 997) opisując sytuację i podając swoją lokalizację (nazwę ulicy i numer lub miejsce w którym będziesz czekać);

− aby osoba, z którą jesteś, czuła się bezpiecznie, poczekaj na przyjazd Policji w najbliższym sklepie, kawiarni, czy w innym miejscu publicznym.