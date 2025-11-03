Wielkopolska policja zakończyła obławę w powiecie gostyńskim. Wieczorem w miejscowości Smogorzewo doszło do strzelaniny, w której ranne zostały dwie osoby.

Policjanci z Gostynia zatrzymali w sumie pięć osób, które w niedzielę wieczorem przyjechały samochodami na teren prywatnej posesji, gdzie działa rusznikarnia z magazynem broni.

Według wstępnych ustaleń policji strzały miały paść później, na leśnej drodze w pobliżu miejscowości Piaski, oddalonej o kilka kilometrów. Najpierw zatrzymano trzy osoby - dwie z nich były ranne. W nocy prowadzona była obława, która zakończyła się zatrzymaniem dwóch kolejnych osób. Na miejscu cały czas pracują policyjni technicy i specjaliści z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Przypomnijmy: tuż przed godz. 20:00 policja otrzymała alarmowe zgłoszenie, że w miejscowości Smogorzewo (Wielkopolska) miało dojść do incydentu na terenie prywatnej posesji.

Znajduje się na niej rusznikarnia z magazynem broni i amunicji. Według relacji zgłaszającego na posesji zjawiło się kilka samochodów, które po jakimś czasie zaczęły odjeżdżać w kierunku miejscowości Piaski. Na drodze leśnej w pobliżu tej miejscowości miały paść strzały z broni.

Na miejsce dotarli policjanci, którzy natknęli się na jedno z aut leżące w rowie. Zatrzymali trzy osoby. Dwie z nich były lekko ranne. Aktualnie policjanci ustalają, przebieg wydarzeń. Trwa obława, za pozostałymi samochodami widzianymi w Smogorzewie - poinformowała wówczas reportera RMF FM Beniamina Kubiaka-Piłata podkom. Monika Curyk.

Pytana zaś przez PAP potwierdziła, że zatrzymane ranne osoby mają powierzchowne obrażenia powstałe w wyniku postrzału. Zatrzymani przebywają w szpitalu.

Mamy interwencję o charakterze kryminalnym na terenie powiatu gostyńskiego. Mamy informację, że użyto broni - przekazała wcześniej RMF FM młodsza aspirant Anna Klój z wielkopolskiej policji.