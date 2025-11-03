Wielkopolska policja zakończyła obławę w powiecie gostyńskim. Wieczorem w miejscowości Smogorzewo doszło do strzelaniny, w której ranne zostały dwie osoby.

/ RMF FM

Policjanci z Gostynia zatrzymali w sumie pięć osób, które wczoraj wieczorem przyjechały samochodami na teren prywatnej posesji, gdzie działa rusznikarnia z magazynem broni.

Według wstępnych ustaleń policji strzały miały paść później, na leśnej drodze w pobliżu miejscowości Piaski, oddalonej o kilka kilometrów.

Najpierw zatrzymano trzy osoby, dwie z nich były ranne.

W nocy prowadzona była obława, która zakończyła się zatrzymaniem dwóch kolejnych osób.

Na miejscu cały czas pracują policyjni technicy i specjaliści z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.