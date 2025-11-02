Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował o wzmocnieniu ukraińskiej obrony powietrznej systemami Patriot. Podziękował za wsparcie Niemcom oraz kanclerzowi Friedrichowi Merzowi, podkreślając znaczenie międzynarodowej współpracy w walce z rosyjskim terrorem.

Ukraina wzmacnia obronę powietrzną systemami Patriot. Zełenski dziękuje Niemcom / Shutterstock

W niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił, że kraj wzmocnił swój "komponent Patriotów" w systemie obrony przeciwlotniczej. Podziękował za to wsparcie Niemcom oraz kanclerzowi Friedrichowi Merzowi, zaznaczając, że to wspólny krok na rzecz ochrony życia przed rosyjskimi atakami z powietrza.

"Wzmocniliśmy komponent Patriotów w naszej ukraińskiej obronie przeciwlotniczej. Dziękuję Niemcom i osobiście kanclerzowi Friedrichowi Merzowi za ten wspólny krok na rzecz ochrony życia przed rosyjskim terrorem" - powiedział Zełenski.

W sierpniu niemiecki rząd zapowiedział dostarczenie Ukrainie dwóch systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Patriot oraz dodatkowych części w ciągu najbliższych miesięcy. W zamian Niemcy otrzymają od Stanów Zjednoczonych nowe systemy Patriot, za które zapłaci Berlin. Jak podkreślił niemiecki minister obrony Boris Pistorius, porozumienie z USA pozwala Niemcom najpierw wesprzeć Ukrainę wyrzutniami, a następnie przekazać dodatkowe części.

Niemcy już wcześniej przekazały Ukrainie trzy systemy Patriot. Według władz w Berlinie, wysłanie kolejnych zestawów nie osłabi zaangażowania Niemiec w sojusz obronny NATO.

Rosyjskie ataki z powietrza kluczowym zagrożeniem

Prezydent Zełenski podkreślił, że rosyjskie ataki z powietrza pozostają głównym elementem działań Kremla. "Rosyjskie uderzenia z powietrza to główna stawka Putina w tej wojnie - właśnie terrorem chce on zrekompensować swoją niezdolność do osiągnięcia celów na ziemi. Dlatego każde wzmocnienie naszej obrony przeciwlotniczej dosłownie przybliża nas do zakończenia wojny" - zaznaczył.

Jak poinformował przywódca Ukrainy, w mijającym tygodniu Rosja użyła w tym celu blisko 1,5 tys. dronów, 1170 kierowanych bomb lotniczych i ponad 70 rakiet.

Zełenski zwrócił uwagę, że skuteczność ukraińskiej obrony przeciwlotniczej będzie miała znaczenie także dla innych krajów. "Nasze możliwości będą w stanie zagwarantować bezpieczeństwo nie tylko Ukrainie, lecz także naszym partnerom, kiedy będzie to potrzebne. Ponieważ nasze bezpieczeństwo jest niepodzielne, nasza obrona przeciwlotnicza ma chronić nas wszystkich" - wyjaśnił.

Prezydent Ukrainy poinformował również, że trwają rozmowy dotyczące dalszego wzmacniania systemu obrony powietrznej. Negocjacje prowadzone są zarówno na poziomie rządów, jak i bezpośrednio z producentami niezbędnych systemów. Zełenski zapowiedział, że wkrótce można spodziewać się kolejnych rezultatów tych działań.







