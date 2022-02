Mieszkańcy wielkopolskiej wsi Gizałki-Las obawiają się grasującego podpalacza. W ostatnim czasie wybuchły tam cztery pożary. Śledztwo w sprawie prowadzi pleszewska policja.

Zdjęcie ilustracyjne / Marcin Bielecki / PAP

Gizałki-Las to mała wieś w powiecie pleszewskim, w której znajduje się 12 domów.

30 stycznia 2022 r. około 2 w nocy w jednym z gospodarstw wybuchł pożar. Ogień strawił stodołę i oborę. Strażakom udało się uratować 10 cieląt. Zniszczeniu uległ dach obiektu o powierzchni ok. 300 m kw. oraz znajdujące się w nim maszyny, urządzenia rolnicze oraz płody rolne.



Tydzień później, w nocy 6 lutego, pożar wybuchł na terenie sąsiedniej posesji. Ogień zajął budynki gospodarcze i garaż. Znajdujący się w środku samochód osobowy spłonął.



Kilkadziesiąt godzin później, 9 lutego, strażacy interweniowali po raz drugi na tej samej posesji. Tym razem palił się budynek gospodarczy o drewnianej konstrukcji.



11 lutego w nocy strażaków wezwano do płonącej szopy z drewnem. Wszystko się spaliło.



Mieszkańcy są przerażeni. "To nie przypadek"

Mieszkańcy wsi są przerażeni. To nie jest przypadek czy jakiś zbieg okoliczności - mówią prosząc o anonimowość. Pytani o podejrzenia odpowiadają: Nic nie powiemy, bo każdy z nas boi się o swój dobytek. Każdy z nas ma swoje podejrzenia. Wierzymy, że policja zrobi swoje.



Ich zdaniem gospodarstwa dotknięte pożarami zamieszkują spokojni ludzie. W jednym mieszka małżeństwo z dziećmi. Bardzo dobrzy, pracowici i lubiani ludzie. W drugim mieszka mężczyzna z partnerką. Też spokojni. Z tego, co nam wiadomo, z nikim nie mają konfliktu - zapewniają.



Po raz pierwszy coś takiego strasznego nas dotyka - powiedziała Zofia Lewicz, sołtys sołectwa Wierzchy, do którego przynależą Gizałki-Las.



Policja prowadzi śledztwo

Komendant powiatowy PSP w Pleszewie bryg. Roland Egiert przekazał, że strażacy nie ustalili przyczyn pożarów.



Śledztwo w sprawie wszczęła pleszewska policja. Czynności trwają. Policjanci sprawdzają wszystkie okoliczności zdarzenia - poinformowała oficer prasowa st. asp. Monika Kołaska.



Mieszkańcy wioski postanowili sami czuwać do czasu wyjaśnienia sprawy. Teraz szczególnie mamy oczy naokoło głowy. Boimy się - wyznali.