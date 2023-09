We wtorek, 26 września, rozpocznie się kompleksowy remont ulicy Słowackiego na Jeżycach. Na jezdni i chodnikach pojawi się nowa nawierzchnia oraz drzewa i zieleń niska. Zmieni się również organizacja ruchu. W projektowaniu zmian brali udział uczniowie pobliskiej szkoły.

/ ZDM Poznań /

Prace remontowe, które ruszają 26 września będą prowadzone na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Wawrzyniaka.

Roboty zostały podzielone na dwa etapy. W pierwszym remontowany będzie odcinek od ulicy Kraszewskiego do wysokości nr 47 (w rejonie wejścia do szkoły podstawowej). Na czas robót będzie on zamknięty dla ruchu. Możliwy będzie dojazd do nieruchomości, ale kierowcy będą mogli parkować tylko na posesjach.

Na fragmencie od ul. Wawrzyniaka do wysokości szkoły wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy, bez możliwości zaparkowania pojazdu. Objazd wytyczono ulicami Kraszewskiego, Jackowskiego, Wawrzyniaka.

W drugim etapie wyłączony z ruchu zostanie odcinek od ulicy Wawrzyniaka do nowo wybudowanego placu przed szkołą.

Mieszkańcy korzystający z ulicy Słowackiego zyskają nowe chodniki, wyremontowaną jezdnię i więcej zieleni. Zmieni się również sposób parkowania. Samochody zostaną usunięte z chodników - miejsca dla nich będą zlokalizowane równolegle po obu stronach jezdni.

Zakończenie robót planowane jest na koniec listopada.

Przygotowania do metamorfozy tej części ulicy rozpoczęły się dwa lata temu. To wtedy z inicjatywy Rady Osiedla Jeżyce, swoje wyobrażenia dotyczące wyglądu ulicy przedstawili uczniowie pobliskiej szkoły podstawowej. Na podstawie ich prac, profesjonaliści przygotowali szczegółowe projekty zmian.