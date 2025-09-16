Przyrodnicza sensacja – tymi słowami specjaliści opisują fakt, że na terenie Poznania wyrósł krwistoborowik szatański. Rzadki grzyb z borowikowatych jest trujący, ma szary kapelusz i karminoczerwony trzon.

Krwistoborowik szatański odnaleziony na terenie Poznania / Shutterstock

O pojawieniu się grzyba w sercu Wielkopolski poinformowała m.in. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu, powołując się na informacje leśnika i klasyfikatora grzybów Piotra Grzesia.

Fachowiec zaznacza, że to pierwszy raz w historii wielkopolskiej stolicy, gdy napotkano ów okaz. "Do tej pory w Wielkopolsce znane było tylko jedno stanowisko - w Nadleśnictwie Sieraków, gdzie pojawiają się regularnie" - tłumaczy.

Kwistoborowik szatański (Rubroboletus satanas) rósł w towarzystwie innego gatunku chronionego - gorzkoborowika korzeniastego.

Bohater sensacji jest grzybem rzadkim. W Polsce występuje bardzo sporadycznie i jest objęty ścisłą ochroną gatunkową. Notowany był głównie w południowej części kraju, zwłaszcza na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, w okolicach Krakowa, na Pogórzu Karpackim oraz w Sudetach i Karpatach. Preferuje ciepłe, wapienne lasy liściaste, szczególnie z udziałem dębów, buków i grabów.

Jego zbieranie jest zabronione. Spożycie może prowadzić do poważnych zatruć pokarmowych, szczególnie, gdy zostanie zjedzony na surowo.