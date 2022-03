Uchodźcom z Ukrainy, oprócz pomocy materialnej, potrzebna jest także pomoc prawna. ​Kilkuset adwokatów i aplikantów adwokackich Wielkopolskiej Izby Adwokackiej zaangażowanych jest już w pomoc uchodźcom przebywającym w regionie. Pomoc prawną osoby przyjeżdżające z Ukrainy mogą uzyskać m.in. w punkcie recepcyjnym na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Uchodźcy z Ukrainy na dworcu Poznań Główny / Jakub Kaczmarczyk / PAP

"Na tę chwilę mamy już tak naprawdę kilkaset osób zaangażowanych w pomoc. Wielu adwokatów pomaga nie tylko w wyznaczonych punktach, ale także ad hoc, indywidualnie, kiedy ktoś z przybywających w ostatnich dniach z Ukrainy się do nich zgłosi z prośbą o poradę" - podkreślił koordynator do spraw pomocy dla obywateli Ukrainy przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu adw. Piotr Ruszkiewicz.

Bezpłatną pomoc prawną uchodźcy mogą uzyskać m.in. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, gdzie w punkcie recepcyjnym porad pro bono udzielają od kilku dni poznańscy adwokaci i aplikanci.

"Zależało nam, żeby być właśnie w tym miejscu - tu, gdzie jest najwięcej osób, którym możemy pomóc. Można powiedzieć, że jako Adwokatura Wielkopolska postawiliśmy sobie za cel numer jeden dotarcie do hali na Międzynarodowych Targów Poznańskich, czyli do tego największego punktu recepcyjnego, który działa w Poznaniu, w Wielkopolsce" - podkreślił.

Codzienny dyżur prawników

Punkt z pomocą prawną zorganizowany przez Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu działa tuż przy wejściu do hali MTP. Adwokaci i aplikanci dyżurują codziennie, także w weekendy. Pomoc można uzyskać w godzinach 9-12, oraz 18-21. Ruszkiewicz zaznaczył, że "godziny tych dyżurów nie są jednak sztywne. Zwłaszcza dyżury poranne często kończą się nawet kilka godzin później, albowiem adwokaci i aplikanci nie chcą zostawiać potrzebujących bez wsparcia prawnego".

"W naszym punkcie tłumaczymy m.in. w jaki sposób legalizować pobyt, jakie dokumenty są potrzebne, gdzie się zgłaszać, przygotowujemy też podstawowe pisma tj. zezwolenia, oświadczenia, czy zgody. Wczoraj w nocy Sejm uchwalił specustawę, na którą czekało nie tylko całe środowisko prawnicze, ale przede wszystkim obywatele Ukrainy. Dzięki temu pomoc prawna świadczona przez Adwokaturę Wielkopolską będzie teraz jeszcze bardziej rzeczowa, bardziej punktowa i konkretna. Jak tylko pojawił się pierwszy projekt specustawy przy Radzie, powołany został specjalny zespół specjalistów analizujący treść projektu, a także zgłaszanych później poprawek. Analiza tego projektu była naszym obowiązkiem, po to abyśmy byli w zasadzie na już przygotowani na jego wejście w życie" - powiedział.

Adw. Ruszkiewicz wskazał, że uchodźcy zgłaszający się po pomoc prawną przychodzą z całą gamą problemów - od pytań dotyczących dokumentów niezbędnych w Polsce, po pomoc przy bardziej skomplikowanych zagadnieniach, które wymagają głębszej analizy. Po pomoc zgłaszają się nie tylko uchodźcy, którzy przekroczyli granicę w okresie od 24 lutego, ale również tacy, którzy tę granicę przekroczyli wcześniej i tym osobom również udzielane jest wsparcie prawne.

O co pytają uchodźcy?

"Uchodźcy pytają, czy po przyjeździe do Polski muszą się gdzieś zgłaszać, jak się mają zgłaszać, czy do Straży Granicznej, czy władz danego miasta, gminy. Pytają, jak mogą posłać dziecko do szkoły, kiedy jedyny dokument dziecka, jaki posiadają, to akt urodzenia. Pytają, czy w Polsce będę mieć dostęp do przedszkola, czy mogą korzystać z pomocy lekarza, jakie wnioski i gdzie muszą wypełnić. Wielu uchodźców mówi, że obawia się objęcia ich ochroną azylową; boją się, że status uchodźcy będzie się wiązał automatycznie z tym, że jak sytuacja w Ukrainie się uspokoi - będą musieli od razu wyjechać z Polski. Wiele osób chce też emigrować dalej; pytają o dokumenty, o to czy zostaną wpuszczeni do Niemiec lub Hiszpanii oraz czy mogą lecieć do Wielkiej Brytanii" - mówił.

"Była też u nas np. pani, która jest Ukrainką, ale ma męża Pakistańczyka. Mieszkali razem w Ukrainie i razem uciekli przed wojną do Polski. Pytali, co z nimi - bo słyszeli, że projekt nowych regulacji mówi tylko o obywatelach Ukrainy, ale już nie o osobach innych narodowości, które też - z powodu wojny - musiały z terenu Ukrainy uciekać. Na całe szczęście poprawki wprowadzone do pierwotnego projektu ustawy wyjaśniły tę kwestię" - dodał.

Adw. Ruszkiewicz wskazał, że obecne problemy osób przybywających z Ukrainy, "to nie są takie typowe porady prawne, to są bardziej informacje prawne".

"Problemy i pytania prawne, z którymi przychodzą do nas obywatele Ukrainy, są również przez specjalistów w tej dziedzinie prawa, określane mianem nietypowych" - zaznaczył.



Ruszkiewicz wskazał, że podstawowe informacje dla uchodźców umieszczone zostały także na stronie internetowej Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu. Tam także znajduje się baza adwokatów, którzy są gotowi pomagać uchodźcom nie tylko w Poznaniu, ale i w całym regionie, na jakim terytorialnie działa Wielkopolska Izba Adwokacka w Poznaniu.

Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu w pomoc uchodźcom włącza się nie tylko oferując pomoc prawną. Adwokaci angażują się i sami organizują wśród adwokatów i aplikantów zbiórki potrzebnych rzeczy; ubrań, żywności, środków higienicznych. Naczelna Rada Adwokacka zorganizowała ponadto zbiórkę krwi czy środków finansowych. Poznańscy adwokaci i aplikanci - jako wolontariusze - pomagają także w regionach przygranicznych. W minionym tygodniu wyjechało kilka osób, a w najbliższy weekend wyjeżdża tam z Wielkopolski kilkunastu adwokatów i aplikantów.