Potężny pożar w pobliżu Galerii Podolany w Poznaniu. Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznania informuje o tym, że ogień wybuchł w sklepie "Chata Polska" na ul. Strzeszyńskiej 65. Strażacy próbują opanować żywioł i bronią pobliskiej galerii, by pożar nie rozprzestrzenił się na ten obiekt.

Potężny pożar w Poznaniu. Strażacy walczą z żywiołem - zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Na miejscu z pożarem walczy 18 zastępów strażackich oraz inne służby. Mogą występować utrudnienia w ruchu drogowym.

Na tę chwilę nie ma informacji, aby ktoś został ranny.

Trwa obrona galerii handlowej, która jest w bliskiej okolicy. Na miejsce kierowane są kolejne siły i środki - przekazał RMF FM młodszy aspirant Martin Halasz z wielkoposkiej straży pożarnej.

Dyżurny wielkopolskiej PSP przekazał PAP, że strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze przed godz. 21. Ogień objął sklep o szerokości 34 m i długości 38 m.

