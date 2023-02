Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne "Gniazdo" przygotowuje się do publikacji "Złotej Księgi uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919". W pierwszym tomie znajdzie się ok. 4 tys. nazwisk. W sumie opublikowanych będzie 12 tomów.

80 tysięcy nazwisk powstańców wielkopolskich zebrane w jednym miejscu. Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne "Gniazdo" przygotowało "Złotą Księgę" uczestników tego zwycięskiego zrywu. W sumie opublikowanych zostanie dwanaście tomów złotej księgi. W pierwszym pojawi się prawie 4 tysiące nazwisk - mówi Wojciech Jędraszewski z Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego "Gniazdo".

Zakładamy, że w publikacji znajdzie się w sumie 70-80 tys. nazwisk. Cały czas trwa weryfikacja osób, które znajdują się w internetowym zestawieniu; niektóre nazwiska się powtarzały, dodajemy nowe osoby. Każdemu z powstańców opracowujemy krótki biogram, obejmujący datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, datę zgonu, miejsce pochówku oraz informację o udziale w powstaniu - tłumaczy.

Publikacja wydawana jest w tzw. systemie holenderskim. Oznacza to, że każdy tom zawiera nazwiska od A do Ż i co trzy tomy wydajemy spis nazwisk, które znajdują się w poszczególnych tomach - dodaje Jędraszewski. "Złota Księga uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919" to kontynuacja i poszerzenie projektu przygotowanego na setną rocznicę wybuchu zwycięskiego zrywu. Wtedy przygotowaliśmy portal, stronę internetową, na której można było znaleźć interesującego nas powstańca - wyjaśnia Wojciech Jędraszewski.

Pierwszy tom "Złotej Księgi uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919" ma trafić do sprzedaży pod koniec tygodnia.