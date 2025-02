Transport składający się z ponad dwóch ton pomocy medycznej i środków czystości, które polscy żołnierze będą dystrybuować do libańskich placówek medycznych i opiekuńczych został wysłany z Poznania do Libanu. Wśród wysyłanych rzeczy znalazły się zestawy m.in. stomijne, środki do pielęgnacji osób obłożnie chorych oraz przybory szkolne.

Poznańska Fundacja Redemptoris Missio po raz kolejny organizuje pomoc humanitarną dla krajów Afryki. Tym razem ponad dwie tony opatrunków i sprzętu medycznego został wysłany do Libanu. Wojna, kryzys gospodarczy i napięcia społeczne, szczególnie mocno uderzają w mieszkańców tego państwa. Szalejąca od lat inflacja drastycznie ogranicza dostęp do podstawowych dóbr i usług dla większości ludności. Dodatkowe zagrożenie stwarza obecność blisko 1,6 mln syryjskich uchodźców na terytorium zamieszkiwanym przez 4,1 mln ludności Libanu. Pogłębia to kryzys gospodarczy, który powoduje gwałtowne zubożenie całego społeczeństwa - mówi Justyna Janiec-Palczewska, prezeska Fundacji Redemptoris Missio. Fundacja Redemptoris Missio pomaga w Libanie od pięciu lat. Łączna waga dotychczasowej pomocy przekroczyła już ponad 50 ton. Wolontariusze zwykle pomagali za pośrednictwem polskich żołnierzy, którzy pełnią tam misję stabilizacyjną. Samoloty wojskowe zabierały pomoc rzeczową w postaci materiałów i sprzętów medycznych. Tak będzie i tym razem. Po kilku miesiącach przerwy, znowu zostały uruchomione loty wojskowe, które przetransportują pomoc z Fundacji Redemptoris Missio.

