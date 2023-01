Policjanci z Leszna (Wielkopolskie) zatrzymali sprawców kradzieży z włamaniem do skarbonek w jednym z miejskich kościołów. 30-letniemu mężczyźnie i 29-letniej kobiecie grozi do 10 lat więzienia.

Zdjęcie ilustracyjne / Policja Wielkopolska / Policja

Rzeczniczka policji w Lesznie asp. sztab. Monika Żymełka poinformowała, że w poniedziałek przed południem oficer dyżurny leszczyńskiej policji został powiadomiony o włamaniu do trzech skarbon kościelnych znajdujących się we wnętrzu jednego z kościołów.

Sprawcy, których wizerunki zarejestrowały kamery monitoringu kościelnego, wyłamali zamki patentowe od skarbonek, a następnie z ich wnętrza skradli pieniądze w kwocie prawie tysiąca złotych. Policjanci szybko ustalili tożsamość sprawców. W środę w nocy zatrzymali ich na terenie Leszna - podała Żymełka.

Zatrzymani to mieszkańcy województwa opolskiego. Żymełka podała, że oboje w chwili zatrzymania byli nietrzeźwi. Obecnie przebywają w policyjnym areszcie. Po wytrzeźwieniu usłyszą zarzut kradzieży z włamaniem, za co grozi im do 10 lat więzienia.