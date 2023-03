Już niedługo ten teren stanie się kolejnym zielonym miejscem wypoczynku kaliszan - powiedział prezydent Krystian Kinastowski po zakończonej akcji wspólnego z kaliszanami sadzenia drzew w nowo powstającym parku.

Nowy teren rekreacyjny powstaje na największym w Kaliszu osiedlu Dobrzec. Władze miasta podjęły decyzję o zazieleniu terenu przy ul. Rozwojowej w obrębie strefy gospodarczej, gdzie powstał sztuczny zbiornik wód deszczowych.



Do założenia parku zaproszono kaliszan na sobotę. W wyznaczonym miejscu w godzinach od 10 do 13 pojawiły się tłumnie rodziny z dziećmi i seniorami. Mieszkańcy mogli posadzić sadzonki drzew, przygotowane przez miasto ale także przyniesione przez siebie. Miejsca nasadzeń wskazywali pracownicy wydziału gospodarki komunalnej i ochrony środowiska kaliskiego urzędu. Posadzono klony polne, lipy drobnolistne, brzozy i sosny.



Swoje drzewa zasadzili też m.in. prezydent i jego zastępcy oraz piłkarze ręczni Energa MKS Kalisz.



Cieszę się, że razem zazieleniamy Kalisz, że w tym ważnym dla naszego miasta momencie byliście z nami - powiedział prezydent do uczestników akcji.



W nagrodę za udział kaliszanom wręczono certyfikaty i darmowe wejściówki na ekspozycję multimedialną w ratuszu.