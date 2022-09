"Szyfry do poznania" - pod taką nazwą już w najbliższą środę odbędzie się w Poznaniu gra miejska, wymyślona z okazji pierwszych urodzin Centrum Szyfrów Enigma. Rozgrywka ma przybliżyć graczom historię złamania kodu maszyny szyfrującej i dać szansę do lepszego poznania miasta.

Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu prezentuje nową grę miejską / Beniamin Piłat / RMF FM - reporter

Już w ten weekend turyści oraz mieszkańcy Poznania będą mogli wziąć udział w nowej grze miejskiej, inspirowanej historią złamania kodu Enigmy. "Szyfry do poznania" to gra polegająca na wykonaniu zadań w różnych częściach centrum Poznania. Smartfon i duża ilość wolnego czasu to wszystko, co potrzebne do przejścia trasy.

Cytat Gra jest fabularyzowana, oparta na prawdziwych wydarzeniach. Nie jest trudna, każdy może sobie z nią poradzić, ale trzeba szykować się dość długi spacer po Poznaniu - mówi Marcin Słomiński z Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu.

Gra polega na rozwiązywaniu zagadek kryptologicznych oraz językowych. Uczestnicy muszą wykazać się też niemałą spostrzegawczością w miejskiej przestrzeni.

Oficjalna premiera w sobotę o godzinie 10:00 w Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu. Później gra również będzie dostępna dla chcących spróbować swoich sił.