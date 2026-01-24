Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenie dla mieszkańców trzech powiatów w południowej Polsce. W regionach tych prognozowana jest zła jakość powietrza spowodowana wysokim stężeniem pyłu PM10. Służby apelują o ograniczenie aktywności na świeżym powietrzu.

  • Jak smog wpływa na nasze zdrowie? Przeczytaj artykuł, aby się dowiedzieć.
  • Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl.

Zobacz również:

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców powiatu żywieckiego w województwie śląskim oraz powiatu suskiego i Nowego Sącza w województwie małopolskim. Według prognoz, w tych rejonach występuje podwyższone stężenie pyłu zawieszonego PM10, co oznacza złą jakość powietrza.

W związku z niekorzystnymi warunkami, służby zalecają unikanie aktywności na zewnątrz oraz niewietrzenie pomieszczeń. 

Szczególną ostrożność powinny zachować osoby starsze, dzieci oraz osoby z chorobami układu oddechowego i krążenia.

Pył PM10 to jeden z głównych składników smogu. Zawiera szereg substancji toksycznych, które mogą negatywnie wpływać na zdrowie człowieka. PM10 powstaje głównie w wyniku spalania paliw stałych w piecach i kotłach. W okresie zimowym, przy niskiej temperaturze i bezwietrznej pogodzie, zanieczyszczenia te utrzymują się dłużej w powietrzu.

Skutki smogu

Smog powstaje, gdy dym, pyły i inne zanieczyszczenia mieszają się z mgłą lub wilgocią w powietrzu. Długotrwałe narażenie na wysokie stężenia pyłu PM10 może prowadzić do problemów zdrowotnych, takich jak podrażnienia dróg oddechowych, kaszel, a nawet poważniejsze choroby układu oddechowego i sercowo-naczyniowego.