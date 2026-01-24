Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenie dla mieszkańców trzech powiatów w południowej Polsce. W regionach tych prognozowana jest zła jakość powietrza spowodowana wysokim stężeniem pyłu PM10. Służby apelują o ograniczenie aktywności na świeżym powietrzu.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców powiatu żywieckiego w województwie śląskim oraz powiatu suskiego i Nowego Sącza w województwie małopolskim. Według prognoz, w tych rejonach występuje podwyższone stężenie pyłu zawieszonego PM10, co oznacza złą jakość powietrza.