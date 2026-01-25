Zła jakość powietrza w regionie była też w sobotę. Wówczas do mieszkańców też rozesłano alert RCB.

Smog wpływa na nasze zdrowie

Pył PM10 to jeden z głównych składników smogu. Zawiera szereg substancji toksycznych, które mogą negatywnie wpływać na zdrowie człowieka. PM10 powstaje głównie w wyniku spalania paliw stałych w piecach i kotłach. W okresie zimowym, przy niskiej temperaturze i bezwietrznej pogodzie, zanieczyszczenia te utrzymują się dłużej w powietrzu.

Smog powstaje, gdy dym, pyły i inne zanieczyszczenia mieszają się z mgłą lub wilgocią w powietrzu. Długotrwałe narażenie na wysokie stężenia pyłu PM10 może prowadzić do problemów zdrowotnych, takich jak podrażnienia dróg oddechowych, kaszel, a nawet poważniejsze choroby układu oddechowego i sercowo-naczyniowego.