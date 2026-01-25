Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenie dotyczące złej jakości powietrza dla mieszkańców powiatu żywieckiego w województwie śląskim. Alert obowiązuje w niedzielę, 25 stycznia. Służby apelują o ograniczenie aktywności na świeżym powietrzu oraz niewietrzenie pomieszczeń.
- Informacje lokalne i ogólnopolskie znajdziesz na RMF24.pl.
Powodem wydania alertu jest wysoki poziom pyłu zawieszonego PM10 w atmosferze. RCB zaleca, aby nie wietrzyć pomieszczeń i w miarę możliwości unikać aktywności na zewnątrz.