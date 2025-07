Największe puzzle świata już od piątku 4 lipca będzie można oglądać w sali OSP Turek (woj. wielkopolskie). Ułożył je mieszkaniec Turku Krzysztof Szczeciński.

Największe puzzle na świecie na wystawie w Turku (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Ułożone puzzle to zestaw "What a Wonderful World" ("Jaki wspaniały świat") liczący 60 tys. elementów. Układanka składa się z 60 oddzielnych zestawów po tysiąc elementów każdy, które następnie łączone są w jeden ogromny obraz. Złożone puzzle mają ponad 8,8 m szerokości i ponad 2,4 m wysokości. Ważą ok. 48 kg bez opakowania. Przedstawiają mapę świata okraszoną zdjęciami słynnych budynków i miejsc. Są to największe dostępne obecnie w sprzedaży puzzle na świecie.

Jako miłośnik puzzli od dawna chciałem ułożyć największe na świecie. Zamówiłem je i ściągnąłem ze Stanów Zjednoczonych, bo tylko tam można je było kupić - powiedział Krzysztof Szczeciński z Turku.

49-latek największe na świecie puzzle układał w 2024 r. przez 139 dni kalendarzowych, z czego efektywnych dni układania było 119. Miał przerwę wakacyjną, nie pracował nad nimi również przez część poniedziałków. W dni powszednie poświęcał puzzlom od dwóch do czterech godzin po pracy, w weekendy - po około osiem godzin.

Metoda na ułożenie giganta

Podczas układania nie tylko "What a Wonderful World", ale również innych zestawów korzysta z metody segregacji. Dzieli elementy według kolorów, a następnie kształtów, rozkłada je na specjalnych tekturkach i dopiero potem łączy w całość. Druga metoda, której nie stosuje, to sposób na kurę.

Ludzie, gdy nie chce im się segregować, dzióbią w pudełku i szukają poszczególnych elementów - stwierdził.

Ułożenie największego na świecie zestawu przez turczanina jest prawdopodobnie czwartym w Polsce. Jak sam wyliczył, pierwsza była firma z Krakowa, druga - grupa 60 osób z Wrocławia. Następnie zestaw ukończyło też troje miłośników puzzli z okolic Rudy Śląskiej. Krzysztof Szczeciński podkreślił, że nie ma publicznie dostępnych informacji, by ktoś ułożenia tego zestawu dokonał w Polsce samodzielnie przed nim.

49-latek przyznał, że puzzle układa od kilkudziesięciu lat, choć miał przerwę na inną swoją pasję - układanie kostek logicznych. Do puzzli wrócił podczas pandemii, gdy trafił w swojej pracy na półroczny urlop postojowy. Łącznie ma na swoim koncie ukończonych ok. 200 zestawów. Kolejnych ok. 300 czeka w kolejce.

Wystawa w OSP

Ułożony przez Szczecińskiego zestaw "What a Wonderful World" można obejrzeć od piątku 4 lipca do niedzieli 6 lipca w sali OSP Turek przy ul. 3 Maja 8. Oprócz tego kompletu dla odwiedzających dostępny będzie również inny wielkoformatowy, liczący ponad 40 tys. elementów zestaw ukończony przez miłośnika tej zabawy z Turku. Wstęp na wystawę jest bezpłatny.