Pierwszy weekend marca to idealny czas na rozpoczęcie swojej przygody z bieganiem. Pogoda i dłuższy dzień tylko do tego zachęcają. Na początek wystarczą marszobiegi, a do tego nie trzeba wydawać setek złotych na sprzęt - przekonuje Artur Wieczorek z grupy Górskie Biegusie Poznań, z którym rozmawiał reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Początek marca to idealna pora, by rozpocząć swoją przygodę z bieganiem. Dłuższe dni, więcej słońca i dodatnia temperatura to spore ułatwienie w stawianiu swoich pierwszych biegowych kroków. Jeszcze nie jest tak gorąco i te początki będą dużo łatwiejsze - wyjaśnia Artur Wieczorek z grupy Górskie Biegusie Poznań. Najlepiej zacząć od marszobiegów, wolnego biegu, szybszy spacer będzie idealny - dodaje. Do rozpoczęcia biegowej potrzeby nie będą potrzebme profesjonalne buty i zegarek mierzący tętno za kilkaset złotych. Na sam początek wystarczą nam po prostu buty sportowe, telefon też może nam zmierzyć czas i pokazać trasę - mówi Artur Wieczorek. To normalne, że po roku lub dwóch latach biegania mamy dwanaście koszulek, trzy pary butów, zegarki, itp. - dodaje. Instagram Post Jak podkreśla nasz rozmówca, najlepiej swoją przygodę z bieganiem rozpocząć od kilku lekkich biegów w grupie. Trening grupowy to coś fantastycznego - mówi. Zauważmy, że dzięki temu poprawia się nie tylko nasza kondycja, ale dbamy też o relacje. Dzięki temu można poznać naprawdę wspaniałych ludzi - mówi trener grupy Górskie Biegusie Poznań. Na sam koniec dobrze wyznaczyć sobie cele. Może to być półmaraton, bieg na 5 lub 10 kilometrów. Ważne, by trenować do osiągnięcia określonego celu - usłyszał reporter RMF FM. Zobacz również: Tragiczny wypadek na S8. Jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne

Zatrzymanie byłego szefa policji przez CBA. Zbigniew M. usłyszał zarzuty

Siła uderzenia rozerwała auto. Tragedia w Warmińsko-Mazurskiem

Niektóre szlaki w Tatrach od dzisiaj zamknięte