W miejscowości Kawcze doszło wczoraj do groźnego wypadku z udziałem trzech pojazdów. W wyniku zderzenia rannych zostało pięć osób. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia i ku przestrodze publikuje zdjęcia i nagranie z tego zdarzenia

Zdjęcia z wypadku pokazała policja / Policja Śrem /

W poniedziałek 6 października, około godziny 19:05 w miejscowości Kawcze (województwo wielkopolskie) doszło do groźnego wypadku drogowego. Według wstępnych ustaleń policji, 44-letnia kobieta kierująca Citroenem C8, jadąc drogą wojewódzką nr 434 od strony Borgowa w kierunku Zbrudzewa, podczas skrętu w lewo w ulicę Kajetańczyka nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu nadjeżdżającemu z naprzeciwka VW Touran.



35-letni kierowca VW Touran, mieszkaniec gminy Dolsk, próbując uniknąć zderzenia, gwałtownie skręcił kierownicą w lewo. Uderzył w bok citroena, a następnie jego pojazd przekroczył oś jezdni i zderzył się czołowo z ciężarówką marki Mercedes Atego, którą kierował 23-latek z gminy Śrem. We wtorek policja opublikowała zdjęcia i nagranie z tego zdarzenia.

W wypadku ranni zostali: kierowca i pasażerka VW, kierująca i pasażer citroena oraz kierowca ciężarowego mercedesa. Wszyscy uczestnicy wypadku byli trzeźwi.

Okoliczności wypadku wyjaśniają policjancji z Wydziału Kryminalnego.

Funkcjonariusze przypominają, że jesienna aura może być szczególnie niebezpieczna dla kierowców. Zmienna pogoda, krótszy dzień i śliska nawierzchnia wymagają od wszystkich użytkowników dróg zachowania szczególnej ostrożności i dostosowania prędkości do warunków panujących na drodze.