Tragedia na drodze krajowej S61 Ełk - Szczuczyn (Warmińsko-Mazurskie). Jedna osoba zginęła, a kilka zostało rannych po zderzeniu busa i lawety.

Wypadek w Warmińsko-Mazurskiem / KPP w Ełku / Policja

Do wypadku doszło w niedzielę rano na drodze S61 w miejscowości Dybowo.

Na tył busa z lawetą, który najprawdopodobniej zatrzymał się na pasie awaryjnym, najechał inny bus, którym podróżowało 7 osób. Jedna osoba nie żyje - poinformował asp. Andrzej Jurkun z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Pięć osób zostało poszkodowanych.

Jak podały służby wojewody, busami podróżowało 10 obywateli Litwy.

Zablokowany jest jeden pas ruch w kierunku Suwałk. Wyznaczono objazd na Węźle Guty w stronę Grajewa.

Utrudnienia mogą potrwać do 4 godzin.