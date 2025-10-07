Tragiczny wypadek w Łaniętach w powiecie kutnowskim (Łódzkie). Dachowanie samochodu zakończyło się śmiercią 54-letniego kierowcy bmw.

Dachowanie w Łaniętach / KP PSP Kutno /

Do wypadku doszło we wtorek przed godziną 10 w Łaniętach w województwie łódzkim.

54-letni kierujący bmw z niewyjaśnionych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w przydrożne drzewo a następnie dachował - poinformowała policja z Kutna.

Strażacy wyciągnęli kierowcę z pojazdu, rozcinając karoserię auta narzędziami hydraulicznymi.

Mężczyzna został przekazany ratownikom medycznym, ale okazało się, że nie żyje.

Okoliczności wypadku wyjaśniają kutnowscy policjanci pod nadzorem prokuratora.

