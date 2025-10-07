Tragiczny wypadek w Łaniętach w powiecie kutnowskim (Łódzkie). Dachowanie samochodu zakończyło się śmiercią 54-letniego kierowcy bmw.
Do wypadku doszło we wtorek przed godziną 10 w Łaniętach w województwie łódzkim.
54-letni kierujący bmw z niewyjaśnionych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w przydrożne drzewo a następnie dachował - poinformowała policja z Kutna.
Strażacy wyciągnęli kierowcę z pojazdu, rozcinając karoserię auta narzędziami hydraulicznymi.
Mężczyzna został przekazany ratownikom medycznym, ale okazało się, że nie żyje.
Okoliczności wypadku wyjaśniają kutnowscy policjanci pod nadzorem prokuratora.