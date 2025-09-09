Trzy samochody zderzyły się w nocy na autostradzie A2 pomiędzy węzłami Wartkowice i Emilia w woj. łódzkim. Zginął jeden z kierowców. Droga w kierunku Poznania jest wciąż zablokowana, policja wyznaczyła objazdy.
Do wypadku doszło we wtorek po godz. 3 rano na autostradzie A2 na wysokości miejscowości Florianki w pow. zgierskim.
To odcinek trasy między węzłami Wartkowice i Emilia.
Na jezdni w kierunku Poznania zderzyły się trzy pojazdy - dwa samochody ciężarowe (tir i zestaw przewożący maszynę budowlaną) oraz samochód osobowy, który był pilotem zestawu przewożącego maszynę.
W wyniku wypadku na miejscu zginął kierowca tira, który najechał na stojące pojazdy. Do szpitala trafił z kolei kierowca pilot.
Autostrada A2 jest nieprzejezdna w miejscu wypadku w stronę Poznania. Policja blokuje wjazd na A2 na węźle Wartkowice.
Aby rozładować zator, otwarto bramę awaryjną.
Objazd prowadzony jest przez węzeł Wartkowice na DW 703 kierunek Łęczyca i dalej DK 91 kierunek Łódź do węzła Emilia i powrót na A2.
Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin.