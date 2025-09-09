Trzy samochody zderzyły się w nocy na autostradzie A2 pomiędzy węzłami Wartkowice i Emilia w woj. łódzkim. Zginął jeden z kierowców. Droga w kierunku Poznania jest wciąż zablokowana, policja wyznaczyła objazdy.

Zablokowana jest A2 w kierunku Poznania po śmiertelnym wypadku / Shutterstock

Do wypadku doszło we wtorek po godz. 3 rano na autostradzie A2 na wysokości miejscowości Florianki w pow. zgierskim.

To odcinek trasy między węzłami Wartkowice i Emilia.

Na jezdni w kierunku Poznania zderzyły się trzy pojazdy - dwa samochody ciężarowe (tir i zestaw przewożący maszynę budowlaną) oraz samochód osobowy, który był pilotem zestawu przewożącego maszynę.

W wyniku wypadku na miejscu zginął kierowca tira, który najechał na stojące pojazdy. Do szpitala trafił z kolei kierowca pilot.

Zablokowana trasa

Autostrada A2 jest nieprzejezdna w miejscu wypadku w stronę Poznania. Policja blokuje wjazd na A2 na węźle Wartkowice.

Aby rozładować zator, otwarto bramę awaryjną.

Objazd prowadzony jest przez węzeł Wartkowice na DW 703 kierunek Łęczyca i dalej DK 91 kierunek Łódź do węzła Emilia i powrót na A2.

Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin.