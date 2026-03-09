Za przejechanie 50 kilometrów samochodem osobowym trzeba będzie zapłacić aż 40 złotych. Już od środy 11 marca obowiązywać będą nowe stawki opłat na autostradzie A2 pomiędzy Koninem a Nowym Tomyślem.

Od 11 marca podwyżki opłat na autostradzie A2 na odcinku Konin-Nowy Tomyśl / Tomasz Wojtasik / PAP

Od 11 marca podwyżki opłat na autostradzie A2. Poniżej szczegółowe stawki.

Zmiana stawek opłat za przejazd 150 km koncesyjnym odcinkiem autostrady A2 zostanie wprowadzona 11 marca 2026 roku od godz. 6 rano - poinformowała spółka Autostrada Wielkopolska.

Koszt przejazdu każdego z trzech 50-kilometrowych odcinków koncesyjnej autostrady A2 wzrośnie z 37 do 40 złotych. Oznacza to, że pokonanie trasy z Konina do Nowego Tomyśla będzie kosztowało teraz 120 złotych.

W ciągu ostatnich sześciu lat koszt przejazdu A2 się podwoił.

Stawki opłat na A2 obowiązujące od 11 marca

Stawka za przejazd każdym z trzech 50 km odcinków autostrady pomiędzy Nowym Tomyślem a Koninem będzie wynosić:

20 PLN - Kat. 6 (motocykle) bonifikata 50 proc. ceny dla Kat. 1,

40 PLN - Kat. 1 (pojazdy osobowe o dwóch osiach),

69 PLN - Kat. 2 (pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze oraz motocykle i pojazdy samochodowe o dwóch osiach z przyczepami),

105 PLN - Kat. 3 (pojazdy samochodowe o trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze z przyczepami),

160 PLN - Kat. 4 (pojazdy samochodowe o więcej niż̇ trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o trzech osiach z przyczepami),

400 PLN - Kat. 5 (pojazdy ponadnormatywne).

Decyzja dotycząca waloryzacji stawek opłat została podjęta w oparciu o analizę rosnących kosztów utrzymania infrastruktury, obsługi długu oraz realizowanych projektów inwestycyjnych - przekazała Autostrada Wielkopolska.

Przejazd koncesyjnym odcinkiem autostrady A2 między Nowym Tomyślem a Koninem nie jest w żadnym zakresie finansowany ani dotowany ze środków publicznych. Utrzymanie i rozwój tej części autostrady są pokrywane wyłącznie z przychodów koncesjonariusza. Jednocześnie pobierane opłaty zawierają 23 proc. podatku VAT - oznacza to, że część każdej wniesionej przez kierowców opłaty trafia bezpośrednio do budżetu państwa - cztamy w komunikacie spółki.