Od wczesnych godzin porannych policja w Kaliszu odbiera zgłoszenia o zniszczonych samochodach. Mieszkańcy różnych części miasta informują o wybitych szybach. Dotychczas zgłoszono co najmniej 20 takich przypadków, a poszkodowanych przybywa.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do aktu wandalizmu doszło w nocy z soboty na niedzielę w różnych rejonach Kalisza.



Od wczesnych godzin rannych zgłaszają się na policję poszkodowani właściciele uszkodzonych samochodów - powiedziała oficer prasowy kaliskiej policji st. asp. Anna Jaworska-Wojnicz.

W tej chwili -jak przekazała - odnotowano co najmniej 20 pojazdów, w których wybite zostały szyby. Kryminalni wszczęli już czynności wyjaśniające w sprawie - dodała.

Trwa ustalanie sprawcy i szacowanie strat.

Kolejne zdarzenie w Kaliszu

To trzecie podobne zdarzenie w Kaliszu. 9 października pijany 41-latek uszkodził 50 aut przy ul. Warszawskiej, Stawiszyńskiej i Toruńskiej.



Z kolei w połowie września 24-letni kaliszanin w rejonie ulic Górnośląskiej i Podmiejskiej uszkodził osiem samochodów. We wszystkich przypadkach samochody miały powyrywane lusterka, powybijane szyby i przebite opony.



Zgodnie z Kodeksem karnym, za zniszczenie mienia grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.