Zmiana dwóch cyfr - w nazwie jednej z poznańskich ulic - może oznaczać dużą różnicę. Społecznicy z poznańskiego Cyryl Clubu chcą, by w stolicy Wielkopolski powstała ulica 16 lutego. Jeden z pomysłów zakłada, by zajęła ona miejsce dzisiejszej ulicy 23 lutego.

Zdjęcie ilustracyjne /

16 lutego to data ważna dla wszystkich Wielkopolan - tak uzasadniają pomysłodawcy nadania jednej z miejskich ulic nazwy "16 lutego". Propozycję tę przedstawił poznański Cyryl Club.

16 czy 23 lutego?

16 lutego 1919 roku zakończyło się Powstanie Wielkopolskie i mieszkańcy chcą upamiętnienia właśnie tego wydarzenia. Z kolei ulica 23 lutego dotyczy wydarzeń z 1945 roku.

23 lutego jest to data wyparcia przez Armię Czerwoną, przez żołnierzy radzieckich Niemców z Poznania podczas drugiej wojny światowej. Natomiast jest to równocześnie rozpoczęcie okresu komunistycznego w Poznaniu, w Wielkopolsce, który doprowadził m.in. do wybuchu poznańskiego czerwca w 1956 roku - tłumaczy Kevin Nowacki z Cyryl Clubu.

Społecznicy zapowiedzieli wysłanie do rady miasta poznania prośby o zorganizowanie konsultacji społecznych w tej sprawie. Pismo nie trafiło jeszcze do urzędu.

W internecie ruszyła zbiórka podpisów pod petycją, która zostanie później skierowana Radzie Miasta Poznania . Zbiórka podpisów potrwa do 28 lutego.

Powstanie Wielkopolskie formalnie zakończyło się 16 lutego 1919 roku, choć walki trwały jeszcze przez kilka miesięcy.