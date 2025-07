Ewakuacja Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej Szpitala Powiatowego w Giżycku (Warmińsko-Mazurskie). Powodem są obfite opady oraz prace budowlane prowadzone w tej placówce - informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Ewakuowani pacjenci mają być umieszczeni w innych szpitalach w województwie warmińsko-mazurskim.

Ewakuacja pacjentów z OIOM szpitala w Giżycku - zdjęcie ilustracyjne. / Shutterstock

W giżyckim szpitalu trwa rozbudowa. Powstaje nowe piętro nad OIOM-em oraz SOR-em.

Obfite opady sprawiły, że na niezabezpieczonym stropie zebrało się bardzo dużo wody. W piątek rano zaczęła ona zalewać parter, głównie oddział, na którym przebywają pacjenci podłączeni do specjalistycznej aparatury - mówi mł. bryg. Grzegorz Zubowicz z giżyckiej straży pożarnej.

Na oddziale znajduje się wiele urządzeń elektronicznych, dla których woda i wilgoć mogą być zabójcze, obawiano się, że dojdzie do zwarć. Dlatego zapadła decyzja o ewakuacji.

Na OIOM-ie przebywało pięciu pacjentów. Zostali ewakuowani - mają być umieszczeni w innych szpitalach w województwie warmińsko-mazurskim.

To nie jest taka sytuacja, że sufit się wali, że ściany pękają od tego zalania. Można to porównać do sytuacji, gdy woda z wanny zalewa mieszkanie. To jest jednak nietypowy obiekt, nie możemy na to pozwolić - wyjaśnił Grzegorz Zubowicz.