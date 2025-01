Zabytkowy most obrotowy w Giżycku (Warmińsko-Mazurskie) został w poniedziałek zdemontowany. Cała akcja trwała około dwóch godzin. Teraz konstrukcja przez kilka miesięcy będzie naprawiana i odnawiana na lądzie.

Demontaż zabytkowego obrotowego mostu, na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku / Tomasz Waszczuk / PAP

Przy użyciu dźwigu mogącego podnieść naraz ciężar 200 ton zdemontowano w poniedziałek w Giżycku zabytkowy most obrotowy nad Kanałem Łuczańskim.

Most został zdemontowany w całości. Przed jego podniesieniem zdjęto z konstrukcji deski, stanowiące zewnętrzną warstwę.

Akcja demontażu trwała około dwóch godzin. Konstrukcja, którą podnoszono, ważyła ok. 45 ton. Aby most podnieść w odpowiedni sposób, kilkukrotnie mocowano na nim liny i łańcuchy.

Po zdjęciu most przewieziono na pobliski plac, gdzie przez kilka najbliższych miesięcy konstrukcja będzie konserwowana i naprawiana. W tym samym czasie z wody i nadbrzeża będą remontowane mostowe przyczółki, które uległy uszkodzeniu w czasie niedawnego remontu Kanału Łuczańskiego.

Po remoncie przy wjeździe na most zostaną zamontowane specjalne bramki, które uniemożliwią przejazd autokarom i ciężarówkom. Wygląd tych bramek zostanie uzgodniony z konserwatorem zabytków, bo most jest zabytkowy.

Piesi mogą przechodzić przez Kanał Łuczański kładką, która znajduje się w pobliżu zdemontowanej konstrukcji. Samochody muszą kierować się na obkjazd ul. Obwodową.

Remont mostu i przyczółków będzie kosztować 6,7 mln zł, a dotacje na remont Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku pozyskał z Polskiego Ładu oraz dotacji starostwa i miasta Giżycko.

Ze względu na to, że remont mostu zaplanowano do końca czerwca, otwarcie sezonu żeglarskiego w tym roku odbędzie się na jeziorze Niegocin w porcie Ekomarina, a nie, jak to się działo od lat, na Kanale Łuczańskim.

Most obrotowy nad Kanałem Łuczańskim to najbardziej znana mazurska przeprawa. Jego otwarcie dla żaglówek, które tradycyjnie odbywa się na początku maja, symbolicznie rozpoczyna sezon żeglarski na Mazurach. Otwieranie i zamykanie mostu, które w sezonie wiosenno-letnim odbywa się kilka razy dziennie, jest wielką atrakcją turystyczną.

Liczący ponad 100 lat most ma 20 metrów długości i osiem metrów szerokości. Ręcznie obsługuje go jedna osoba.

Przęsło mostu w Giżycku obraca się w bok o 90 stopni i ustawia się równolegle do nabrzeża. Otwarcie mostu wstrzymuje ruch kołowy i umożliwia przepływanie jednostek wodnych po kanale.