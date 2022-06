​Coraz lepsza pogoda zachęca miłośników sportów wodnych, do korzystania z uroków Wielkich Jezior Mazurskich. W trosce o bezpieczeństwo wypoczywających warmińsko-mazurski oddział NFZ, jak co roku uruchomił 5 wodnych zespołów ratownictwa medycznego wyposażonych w specjalistyczny sprzęt do monitorowania pacjentów i ratowania życia.

W skład zespołów wchodzą - ratownik i pielęgniarka, którzy są uprawnieni do wykonywania medycznych czynności oraz stermotorzysta - podaje portal wiadomosci.olsztyn.pl. Zespoły wodne udzielają świadczeń na akwenach wodnych i w razie konieczności, transportują pacjenta do wskazanego miejsca przy brzegu, gdzie osoba poszkodowana przekazywana jest zespołom lądowym, a następnie przewożona do Izby Przyjęć lub Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Pomoc zapewniona do 30 września Wodne karetki stacjonują na jeziorach w Giżycku, Kamieniu, Rynie, Harszu i Iławie. W sprawie zgłoszenia zdarzenia na wodą należy dzwonić na nr alarmowe 112 lub 999. Pamiętajmy, żeby nie wzywać karetki do zachorowań i zdarzeń, które nie powodują nagłego zagrożenia zdrowia i życia.

