W jeziorze Łaśmiady na Mazurach strażacy odnaleźli we wtorek ciało 64-letniego mężczyzny, który dzień wcześniej wypłynął pontonem na ryby - poinformowała ełcka policja.

Zdjęcie ilustracyjne / Piotr Bułakowski / RMF FM

Do tragicznego zdarzenia doszło w miejscowości Piaski na jeziorze Łaśmiady. Według policji 64-latek wybrał się w poniedziałek na ryby i nie wrócił do domu. Początkowo rodzina próbowała go szukać na własną rękę.



We wtorek po godz. 9 zostaliśmy powiadomieni, że przy brzegu pływa pusty ponton. W wodzie w pobliżu pontonu strażacy odnaleźli zwłoki mężczyzny - powiedziała sierż. szt. Agata Kulikowska de Nałęcz z ełckiej policji.



Okoliczności zdarzenia ma wyjaśnić śledztwo pod nadzorem prokuratury rejonowej w Ełku.