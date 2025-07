​36-letni mężczyzna, który awanturował się na oddziale Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Mrągowie (woj. warmińsko-mazurskie), decyzją sądu trafi na trzy miesiące do tymczasowego aresztu. "Przyznał się do zarzuconych mu czynów i złożył wyjaśnienia, tłumacząc swoje zachowanie nadmierną ilością spożytego alkoholu" - przekazała RMF FM podkomisarz Paulina Karo z mrągowskiej policji.

Policja (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie w województwie warmińsko-mazurskim w piątek o godz. 4:00 zostali skierowani na Szpitalny Oddział Ratunkowy miejscowego szpitala powiatowego. Dostali zgłoszenie od pracowników szpitala o agresywnym pacjencie, który awanturował się oraz niszczył mienie.

Szybko okazało się, że 36-letni mieszkaniec Mrągowa jest już dobrze znany funkcjonariuszom z wcześniejszych interwencji. Mężczyzna został zatrzymany.

Areszt dla agresywnego 36-latka z Mrągowa policja.pl / Policja

Awanturował się na SORze. Tak się tłumaczył policji

Jak przekazała w rozmowie z reporterem RMF FM Piotrem Bułakowskim podkomisarz Paulina Karo "mężczyzna, przebywając w jednej z sal zaczął wyzywać personel medyczny, używając wobec ratowników medycznych oraz pielęgniarek słów wulgarnych i obraźliwych". Po wytrzeźwieniu 36-latek usłyszał zarzuty znieważenia funkcjonariuszy publicznych, ratowników medycznych oraz pielęgniarek, kierowania wobec nich gróźb karalnych oraz zniszczenia mienia - powiedziała policjantka.

Wiadomo też, że 36-latek przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Tłumaczył swoje zachowanie nadmierną ilością spożytego alkoholu - powiedziała podkomisarz Karo.

Policja informuje, że mężczyzna dokonał umyślnego zniszczenia wyposażenia placówki, powodując straty w wysokości 2 350 złotych na szkodę Szpitala Powiatowego w Mrągowie.

Areszt dla agresywnego 36-latka

Na tym jednak sprawa agresywnego mężczyzna się nie kończy.

Mrągowska policja przekazała, że "ten sam mężczyzna jest podejrzany o to, że w maju dopuścił się również uszkodzenia ciała innego mężczyzny, skutkującego rozstrojem zdrowia powyżej 7 dni, co zostało dodatkowo zakwalifikowane jako występek o charakterze chuligańskim, za co również usłyszał zarzut".

Sąd Rejonowy w Mrągowie zdecydował o tymczasowym areszcie dla 36-letniego mieszkańca Mrągowa na 3 miesiące. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie nadal prowadzą postępowania w sprawach, w których mężczyzna usłyszał zarzuty.