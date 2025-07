Do końca roku liczba policjantów przekroczy 100 tys. - zapowiedział komendant główny policji. Marek Boroń w rozmowie z RMF FM zwrócił uwagę na prawie dwukrotny wzrost liczby osób, które składają podania o wstąpienie do tej największej służby mundurowej w Polsce. By sprostać liczbie chętnych, w najbliższych miesiącach policja uruchomi trzy nowe ośrodki szkoleniowe - dowiedział się nasz dziennikarz Krzysztof Zasada.

Policja odpowiada na rekordowe zainteresowania służbą; powstaną nowe ośrodki szkolenia (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Rośnie liczba policjantów. Zainteresowanie służbą jest coraz większe

Trudna sytuacja kadrowa w policji. Prawie 6 tys. odejść w zeszłym roku Marek Boroń w rozmowie z reporterem RMF FM Krzysztofem Zasadą powiedział, że w tym roku do policji ma zostać przyjętych ponad 6 tys. osób. Jak dodał, największa służba mundurowa w Polsce przyjmuje tylu nowych ludzi, ilu jest w stanie wyszkolić, a w tym roku jest rekordowa liczba chętnych. W zeszłym roku był duży postęp, jeżeli chodzi o rok 2023, bo (było) 22 tys. podań w stosunku do 15 tys. z poprzedniego roku. Dzisiaj mamy już 19 tys. podań, a jesteśmy w połowie roku - poinformował komendant główny policji. Marek Boroń zaznaczył, że tylko część chętnych może liczyć na przyjęcie. Część osób odpada na badaniach psychologicznych, badaniach lekarskich i testach sprawności fizycznej. Myślę, że mniej więcej koło 50 proc. (chętnych) trafi do policji - zaznaczył. Powstaną trzy nowe ośrodki szkoleniowe To wszystko oznacza, że musi się zmienić system szkolenia, by wykształcić tak dużą liczbę kandydatów. Odpowiedzią na bardzo duże zainteresowanie wstąpienia do policji ma być uruchomienie w najbliższych miesiącach trzech nowych ośrodków szkoleniowych. Powstaną one w województwie pomorskim, w Zielonej Górze (woj. lubuskie) i Gnieźnie (woj. wielkopolskie). Poza tym w Sieradzu (woj. łódzkie) utworzona zostanie szkoła policjantów ruchu drogowego. Komendant główny policji chce, by szkolenia podstawowe odbywały się w ośrodkach, natomiast w policyjnych szkołach mundurowi przechodziliby specjalistyczne kursy. Jeżeli chodzi o policję prewencji, to będą dwie szkoły - szkoła policji w Słupsku i Katowicach. (Ponadto) szkoła policji ruchu drogowego w Sieradzu i szkoła policji pionu kryminalnego w Pile - dodał. Dziś policyjny system szkolenia może rocznie wykształcić około 6 tys. kandydatów, natomiast kwalifikację przechodzi ok. 10 tys. Dodatkowo wciąż muszą się doskonalić policjanci, którzy są już w służbie. Opracowanie: Cezary Faber