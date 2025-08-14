Prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk spotkali się w czwartek w Pałacu Prezydenckim. Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta, rozmowa odbywa się na prośbę szefa rządu. Premier przyjechał do Pałacu punktualnie o godz. 12. Po wejściu do środka musiał jednak kilka minut poczekać na prezydenta.
Jeszcze przed spotkaniem rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zapowiadał, że będzie to rozmowa "w cztery oczy" i ma dotyczyć przede wszystkim sytuacji na Ukrainie. Ważnym wątkiem będzie również "wymiana poglądów" dotyczących tego, jak powinny przebiegać rozmowy prezydenta Donalda Trumpa z Władimirem Putinem na Alasce.
Leśkiewicz ocenił również, że skoro to premier poprosił o spotkanie, naturalne jest, że to on powinien przyjść do głowy państwa. Przypomniał ponadto, że "Nawrocki wielokrotnie (...) mówił, że ta kohabitacja będzie oparta o merytorykę" i tego samego oczekuje od Donalda Tuska i ministrów rządu.
Do rozmowy Nawrockiego i Tuska doszło w wyjątkowym momencie dyplomatycznym - dzień po serii spotkań europejskich liderów i tuż przed szczytem na Alasce z udziałem Donalda Trumpa i Władimira Putina.
W środę odbyły się trzy ważne spotkania:
- Pierwsze - w wąskim gronie liderów z udziałem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, w którym uczestniczył premier Donald Tusk. Omawiano tam stanowisko europejskie przed piątkowym spotkaniem Trumpa z Putinem.
- Drugie - telekonferencja przywódców europejskich z Donaldem Trumpem i Wołodymyrem Zełenskim. Polskę reprezentował w niej prezydent Karol Nawrocki.
- Trzecie - spotkanie trzydziestu europejskich liderów, w którym ponownie wziął udział Donald Tusk.
Premier zapewnił, że niezależnie od tego, co Karol Nawrocki o nim myśli, to "w sprawach bezpieczeństwa, polityki zagranicznej, wojny i pokoju" muszą ze sobą współpracować. Jak wskazał, konstytucyjnym zadaniem rządu jest prowadzenie polityki zagranicznej, a prezydent - wtedy, kiedy reprezentuje Polskę - powinien prezentować stanowisko wypracowane przez rząd.
Po zakończeniu spotkania przed Pałacem Prezydenckim odbędzie się briefing szefa gabinetu prezydenta Pawła Szefernakera i rzecznika Rafała Leśkiewicza.
W polskiej praktyce politycznej i protokole dyplomatycznym premier może czekać na prezydenta - i jest to wręcz zgodne z zasadami pierwszeństwa.
Zgodnie z protokołem państwowym:
- Prezydent RP jest najwyższym przedstawicielem państwa, więc zajmuje pierwsze miejsce w hierarchii (przed marszałkami Sejmu/Senatu, premierem, ministrami itp.).
- Jeśli prezydent i premier pojawiają się wspólnie, to protokół przewiduje, że to osoby o niższym pierwszeństwie (w tym premier) czekają na przybycie prezydenta lub witają go.
- To nie jest traktowane jako ujma dla premiera, lecz jako element szacunku wobec urzędu głowy państwa.
Wyjątkiem byłyby sytuacje czysto robocze (np. zamknięte spotkania gabinetowe), gdzie czas ustala się praktycznie, a nie ceremonialnie - wtedy protokół może być mniej formalny.
Myślę, że interes Polski zwycięży. Może to nie będzie drużyna, ale myślę, że po prostu premier i prezydent podzielą się rolami - ocenia dr hab. Bartłomiej Biskup z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, który był gościem Michała Zielińskiego w Radiu RMF24.
Zaciskamy czasami zęby, ale robimy to, co ustaliliśmy w tej polityce zagranicznej - szczególnie jeżeli chodzi o ten szczyt [Trumpa i Putina - red] i to, co po nim ma nastąpić. To jest w naszym żywotnym interesie - dodaje.
Politolog wskazuje, że w sprawach zagranicznych premier Donald Tusk porozumiewał się z Andrzejem Dudą, nie widzi więc przeszkód, by taka współpraca nastąpiła też z Karolem Nawrockim.