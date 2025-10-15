Policjanci z Olsztyna proszą o pomoc w poszukiwaniach 15-letniej Vanesy Paudyny. Nastolatka po raz ostatni była widziana w niedzielę 6 października.

Policja poszukuje 15-letniej Vanesy / Shutterstock

Według ustaleń funkcjonariuszy, Vanesa widziana była po raz ostatni na ul. Dąbrowszczaków w Olsztynie. W dniu zaginięcia miała na sobie ciemną bluzę z kapturem, ciemne spodnie, białe sportowe buty oraz czarną kamizelkę. Z dotychczasowych informacji wynika, że 15-latka może wciąż przebywać na terenie Olsztyna.

Osoby, które mają jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu Vanesy, proszone są o kontakt z oficerem dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie pod numerem telefonu 47 731 34 24 - apelują policjanci.

Co zrobić, gdy zaginie bliska osoba?

Przypominamy, że w przypadku zaginięcia nie trzeba czekać 24 lub 48 godzin, by zgłosić sprawę na policję. Funkcjonariusze mają obowiązek przyjąć zawiadomienie niezależnie od tego, ile czasu minęło od stwierdzenia nieobecności danej osoby - informuje portal zaginieni.pl.

Zgłoszenia należy dokonać osobiście w najbliższym komisariacie. Warto wcześniej przygotować jak najwięcej informacji o zaginionej osobie, w tym aktualne zdjęcie oraz dane kontaktowe do osób znajomych, które mogą pomóc w poszukiwaniach.

Po złożeniu zawiadomienia policja powinna potwierdzić przyjęcie zgłoszenia i wprowadzić dane zaginionej osoby do systemu jeszcze tego samego dnia.