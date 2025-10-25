Strażacy gaszą pożar, który wybuchł w sobotę wieczorem w hali sortowni odpadów w Elblągu w województwie warmińsko-mazurskim. Służby miejskie apelują do mieszkańców o zamknięcie okien. Na miejsce ma przyjechać inspektor ochrony środowiska, który dokona pomiarów jakości powietrza.

/ KMP w Elblągu / Policja

W Elblągu w hali sortowni odpadów przy ul. Mazurskiej wybuchł pożar.

Nikt nie ucierpiał, ale mieszkańcy osiedli Zawady, Rubna i Próchnika proszeni są o zamykanie okien.

Na miejscu jest wicewojewoda, prezydent miasta i komendanci służb.

Strażacy gaszą pożar w hali sortowni odpadów. Jak poinformowała rzeczniczka Urzędu Miasta w Elblągu Joanna Urbaniak, pożar wybuchł w hali sortowni w Zakładzie Utylizacji Odpadów przy ul. Mazurskiej. Zakład znajduje się na obrzeżach miasta w kierunku Nowakowa i Tolkmicka.

Trwa akcja ratowniczo-gaśnicza. Ze wstępnych informacji wiemy, że nie ma osób poszkodowanych. Prosimy mieszkańców o zamykanie okien, szczególnie dotyczy to mieszkańców osiedli Zawady, Rubna i Próchnika - powiedziała rzeczniczka, wskazując, że pożar jest duży. Na miejsce ma przyjechać inspektor ochrony środowiska, który dokona pomiarów jakości powietrza.

Z ogniem walczy ok. 80 strażaków. Policja zabezpiecza teren. Na miejscu są wicewojewoda warmińsko-mazurski Mateusz Szauer, prezydent Elbląga Michał Missan, komendanci straży pożarnej i straży miejskiej oraz dyrektor zakładu utylizacji.

Ogień pojawił się w hali o wymiarach 60 na 20 m. Hala ma część administracyjno-biurową i tę udało się obronić przed ogniem, natomiast pożar trawi część magazynową - powiedział wieczorem st. kapt. Mateusz Norek ze straży pożarnej.

/ UM Elbląg /

