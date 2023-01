Na stacji benzynowej w Wozławkach, w powiecie bartoszyckim policjant po służbie zauważył kobietę, która pijana przyjechała kupić alkohol. 45-latka miała dwa promile i ledwo potrafiła utrzymać równowagę.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do tej historii doszło na terenie jednej ze stacji w Wozławkach niedaleko Bartoszyc. Policjant po służbie zauważył, że do budynku stacji weszła kobieta, która ledwo trzymała się na nogach. Kupiła czteropak piwa, po czym wyszła na parking i wsiadła do samochodu, którym chciała odjechać.

Na szczęście dzięki szybkiej reakcji funkcjonariusza policji z Lidzbarka Warmińskiego, kobiecie udało się zabrać kluczyki.

Podczas rozmowy z policjantem kobieta powiedziała, że przyjechała na stację paliw z pobliskiej miejscowości. Asp. Mirosław Saliński w rozmowie wyczuł od 45-latki alkohol, wobec tego na miejsce wezwał patrol policji. Badanie stanu trzeźwości kobiety wykazało blisko 2 promile alkoholu w jej organizmie. Okazało się również, że kierująca posiada sądowy zakaz kierowania pojazdami wydany przez Sąd Rejonowy w Bartoszycach, który był następstwem właśnie kierowania samochodem pod wpływem alkoholu.

Asp. Mirosław Saliński jest policjantem od 12 lat. Zatrzymana przez policjanta kierująca jest już 4 kierowcą, któremu funkcjonariusz w czasie wolnym od służby udaremnił dalszą jazdę pod wpływem alkoholu.