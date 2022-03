Decyzją olsztyńskich radnych z początkiem kwietnia w Olsztynie wzrosną ceny m.in. biletów komunikacji miejskiej i opłat za parkowanie. W życie wejdą też wyższe stawki za odbiór śmieci.

/ Shutterstock

Podwyżki cieszą tylko, gdy dotyczą naszego wynagrodzenia. Z początkiem kwietnia mieszkańcy Olsztyna będą musieli jednak przyzwyczaić się do podwyżek stawek za bilety komunikacji miejskiej. Od piątku wzrosną także opłaty za parkowanie oraz za wywóz śmieci. Jak radni tłumaczą przegłosowane w styczniu i lutym uchwały w tej sprawie? Powodów podwyżek jest kilka - znaczne podwyżki stawek za energię elektryczną, gaz, paliwo oraz szalejąca inflacja. Poza tym zmiany w systemie podatkowym i rosnące płace minimalne.

Podejmowanie takich decyzji nie jest łatwe, ale musimy podnieść ceny aby nadążyć za wzrostem kosztów. Jako Rada Miasta bierzemy odpowiedzialność za zarządzanie miastem i jego budżetem. Ta stawka została skrupulatnie wyliczona. Podnosimy ceny o 15% bo mniej więcej o tyle nastąpił całkowity wzrost kosztów gospodarowania systemem odpadów komunalnych - mówi prof. Mirosław Gornowicz, przewodniczący Komisji Budżetu olsztyńskiej Rady Miasta.

Drożej za bilety i parkowanie

Decyzją olsztyńskich radnych z początkiem kwietnia w Olsztynie wzrosną ceny m.in. biletów komunikacji miejskiej i opłat za parkowanie. W życie wejdą też wyższe stawki za odbiór śmieci. Znaczne podwyżki stawek za energię elektryczną, gaz, paliwo oraz szalejąca inflacja, poza tym zmiany w systemie podatkowym i rosnące płace minimalne - to główne czynniki rosnących kosztów życia. Koszty działalności wykonywanej przez komunalne jednostki na rzecz mieszkańców także drożeją, dlatego radni zajmą się zmianą opłat za przejazdy komunikacją miejską.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta z początkiem kwietnia za najtańszy normalny bilet jednorazowy trzeba będzie zapłacić 4 zł, czyli o 60 groszy więcej. Droższe będą też bilety krótkookresowe. Co ważne, ceny nie zmienią się, gdy za przejazd będziemy płacić Olsztyńską Kartą Miejską. Olsztyńscy radni w styczniu przegłosowali też podwyżkę stawek w strefie płatnego parkowania. Teraz za parkowanie w ścisłym centrum miasta trzeba zapłacić 3,90 zł. Od piątku będzie o 60 groszy drożej. Nie zmieniły się za to ceny zarówno biletów okresowych, jak i abonamentów na parkowanie.

Duże rodziny mniej stracą

Pod koniec lutego olsztyńscy radni zdecydowali o podniesieniu opłat za śmieci. Nowe stawki też wejdą w życie 1 kwietnia. To podwyżka z 8,4 zł/m3 do 9,7 zł/m3. Jedyna dobra wiadomość jest taka, że zwiększone zostały stawki ulg. Dla rodzin wielodzietnych - z 5 do 6 zł miesięcznie za każdego członka rodziny zamieszkującego w danej nieruchomości. Poza tym zwiększona została także zniżka dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym. Teraz ta stawka to 0,40 zł za 1 m3 zużytej wody miesięcznie, a po zmianach będzie to 0,50 zł.