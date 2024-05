Już od 29 maja mieszkańcy Olsztyna mogą głosować na projekty w ramach budżetu obywatelskiego. Wśród 99 inicjatyw, jest wiele o charakterze interwencyjnym.

Olsztyn / Shutterstock

Mieszkańcy Olsztyna będą mogli głosować na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego elektronicznie lub wypełniając papierowe ankiety, które będą dostępne m.in. w gmachu ratusza. W sumie do wydania na pomysły zgłoszone przez mieszkańców miasto wyda 7,5 mln zł.



Zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w tym głosowaniu, bo to świadczy o zaangażowaniu obywatelskim każdego z nas - przekazał prezydent Olsztyna Robert Szewczyk.



W tym roku do budżetu obywatelskiego zgłoszono 140 projektów, ale komisje weryfikujące dopuściły do głosowania 99 z nich: 22 projekty, określone jako miejskie, dotyczą wszystkich mieszkańców, kolejne 77 projektów to tzw. projekty osiedlowe.

Wiele z przyjętych do głosowania pomysłów mieszkańców Olsztyna ma charakter interwencyjny - mieszkańcy jednej z głównych ulic - Warszawskiej - poprzez obywatelskie głosowanie chcą doprowadzić do wymiany dwóch opraw w latarniach (koszt to 8 tys. zł). Mieszkańcy osiedla Zatorze proszą o zamontowanie latarni argumentując, że "podwórka na Zatorzu nie są bezpieczne. Ciemności stwarzają idealne warunki dla osób spożywających alkohol i głośno się zachowujących. Montaż latarni zwiększy poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, a także estetykę tych miejsc (koszt 215 tys. zł)". Wiele projektów dotyczy też naprawy ulic i chodników.



Szewczyk powiedział, że "nie ocenia projektów, zrobią to mieszkańcy". Ludzie zgłaszają to, co jest dla nich ważne, ludzie też zdecydują, co zostanie zrealizowane - powiedział.

Wśród projektów budżetu obywatelskiego znalazły się też przedsięwzięcia służące polepszeniu doli dziko żyjących zwierząt, czy organizacji wydarzeń kulturalnych (np. koncerty szantowe, czy zajęcia teatru tańca).

Głosowanie w tegorocznej edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego rozpocznie się 29 maja i potrwa do 23 czerwca.