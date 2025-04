Nie żyje 17-latka poszkodowana w wypadku, do którego doszło w miejscowości Przydwórz w Kujawsko-Pomorskiem. Jechała wraz z 15-latkiem na hulajnodze elektrycznej. Młodzi ludzie, poruszając się bardzo szybko i bez kasków, wypadli z drogi. Chłopiec w stanie ciężkim nadal jest w szpitalu. Policja czeka, aż jego stan się poprawi, aby móc go przesłuchać i ustalić m.in. to, kto kierował hulajnogą.

Tragiczny wypadek w miejscowości Przydwórz w województwie kujawsko-pomorskim / Komenda Powiatowa Policji w Wąbrzeźnie / Policja W miejscowości Przydwórz dwoje nastolatków jechało bez kasków hulajnogą elektryczną. Przekroczyli prędkość, stracili nad nią panowanie i wypadli z drogi.

17-latka zmarła w szpitalu, 15-latek w stanie ciężkim nadal przebywa w placówce medycznej.

Nie wiadomo jeszcze, czy byli oni pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Policja i prokuratura czekają na wyniki badań toksykologicznych.

Tragiczny wypadek z udziałem 10 osób. Trzy z nich nie żyją W czwartek, 17 kwietnia, w miejscowości Przydwórz w powiecie wąbrzeskim w województwie kujawsko-pomorskim, doszło do dramatycznego wypadku. 15-latek z 17-latką jechali hulajnogą elektryczną. Jak się okazało - bez kasków i z nadmierną prędkością. / Komenda Powiatowa Policji w Wąbrzeźnie / Policja Na łuku drogi stracili panowanie nad hulajnogą i upadli na jezdnię. Nieprzytomna 17-latka została przewieziona do szpitala w Grudziądzu. Stamtąd śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przetransportował ją do szpitala w Bydgoszczy. Jej stan od samego początku lekarze oceniali jako ciężki. 17-latka niestety nie żyje. Nie wiemy jeszcze, kto kierował hulajnogą. Chłopiec nadal jest w szpitalu. Czekamy aż jego stan się poprawi, by go przesłuchać. Czekamy także na wyniki badań toksykologicznych. Wcześniej pobrano próbki krwi nastolatków do badań na obecność alkoholu i środków odurzających - powiedział w środę RMF FM asp. Krzysztof Świerczyński z Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie. / Komenda Powiatowa Policji w Wąbrzeźnie / Policja Warto pamiętać, że obowiązujące przepisy określają, że hulajnogą elektryczną może poruszać się wyłącznie jedna osoba i to z maksymalną prędkością 20 km/h. Aby nią kierować, należy mieć ukończone co najmniej 10 lat i posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. W czasie jazdy nie ma obowiązku korzystania z kasku ochronnego, jednak jest to zalecane ze względów bezpieczeństwa.